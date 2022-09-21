На каких машинах будем ездить завтра? Ответ вас удивит

Эксперт «За рулем» изучил главный тренд авторынка.

Авторынок падает? Да, но нет

Мировые продажи электромобилей за первое полугодие 2022 года выросли на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А суммарные продажи автомобилей за тот же период упали на 12%.

Конечно же, большую часть роста продаж «электричек» дает Китай, где за полгода продано более 2 млн чистых электромобилей (то есть тех, которые передвигаются исключительно за счет электротяги). Продажи гибридных моделей в Китае тоже растут, причем фантастическими темпами — на 170% к аналогичному периоду 2021 года. Но и на рынках Европы и США доля электромобилей тоже растет как на дрожжах.

Что же произошло такого, что электромобили вдруг, практически в один миг, стали так популярны? В Великобритании рост продаж электромобилей продолжился даже после отмены стимулирующей выплаты в 1500 фунтов для тех, кто покупает электромобиль впервые.

Автопроизводители, видя такой нарастающий спрос, пересматривают свои планы по производству «электричек»: та же Tesla хочет производить в обозримой перспективе по 20 млн электромобилей в год (сейчас у них получается только один миллион в год).

Аргументы «за»

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На первое место предпочтений потребителей, которые быстро разворачиваются в сторону электромобилей, вышла экономия на поездках. Автомобилисты быстро поняли, что ездить на электромобиле гораздо выгоднее. При среднем расходе 15 кВт·ч на 100 км пути средний китаец потратит 1,22 доллара США (средняя стоимость 1 кВт·ч в Китае составляет $0,081). Средняя стоимость литра бензина в Китае — $1,35/литр, при расходе в городском цикле 10 литров на 100 км это будет стоить $13,5 или в 11 раз дороже.

Для Европы соотношение приблизительно такое же. В США к выбору автомобиля традиционно подходили консервативно, но после подорожания топлива, когда за литр бензина американцы в среднем начали платить $1,08, местные водители подсчитали, что при годовом пробеге 22 тысяч км электромобиль окупается за 10 лет эксплуатации.

Расчеты делались для средних значений:

$0,11 — стоимость 1 км пробега на бензине;

$0,014 — стоимость 1 км пробега (в США) на электричестве;

$27 000 — средняя цена автомобиля в США.

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В общем, даже в Америке выгодно. Важно и то, что почти все автомобилисты там живут в «одноэтажной Америке», то есть когда есть свой дом, как правило с гаражом, а к дому подведена или может быть подведена достаточная электрическая мощность. Таким образом, у владельцев «электричек» почти пропадает зависимость от АЗС .

Последние модели электромобилей, тот же Volkswagen ID.4, по цене уже конкурируют с аналогичными бензиновыми моделями. В США эту модель с учетом субсидии можно приобрести по цене около $30 000, что иногда даже дешевле, чем цена бензиновых или дизельных аналогов. Не удивительно, что за ID.4 даже появилась очередь.

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Чудес не бывает — экономика берет своё. Если передвигаться на электромобиле намного дешевле, а стоит он примерно столько же, потребитель сделает однозначный выбор. Тем более, если он живет в собственном доме с достаточной электрической мощностью (15 кВт хватит за глаза).

Вопросы? Есть...

Осталось только понять, что будет делать государство. Как только налоговые поступления от продажи топлива начнут заметно таять, введут налог либо на электричество для зарядки (но это сложно контролировать), либо собственно на электромобили — государство от своих денег не откажется никогда.

Интересно, когда это произойдет?

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Фото: ТАСС