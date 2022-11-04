Самая продвинутая гонка: что с пит-стопом?

Организзаторы чемпионата Формулы-Е пошли другим путем.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Каким образом осуществляется подзарядка во время гонки ­электромобилей Формулы-Е?

— В ходе гонок чемпионата Формулы-Е такую процедуру не проводят.

Первые четыре сезона (до 2019 года) пилот приезжал в боксы и пересаживался на другую, полностью заряженную машину.

Затем внедрили более мощную тяговую батарею — 54 кВт·ч вместо 28 кВт·ч. Был риск, что в каких-то ситуациях она тоже не выдержит регламентные 48–60 минут гонки. Поэтому попросту сократили длительность заезда до 45 минут.

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