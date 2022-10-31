«За рулем» выяснил, каким будет Москвич

Завод сегодня ускоренными темпами готовят к выпуску автомобилей, старт которого запланирован на декабрь 2022 года.

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Одна из особенностей завода «Москвич» в том, что на нем будет выпускаться модельный ряд, состоящий как из автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и из электромобилей.

Первый этап предусматривает крупноузловую сборку автомобилей, которая будет вестись совместно с партнером завода — КАМАЗом. Продлится этот этап до конца 2023 года. На втором этапе, в 2024 году, начнется более глубокая локализация производства и мелкоузлавая сборка.

Приоритеты завода «Москвич»

В декабре этого года на «Москвиче» соберут примерно 600 машин, 200 из которых — электромобили. А в 2023 году объем производства составит уже 50 тысяч автомобилей. Из них от 20 до 40% будут электромобилями — это 10–20 тысяч машин.

Несмотря на то, что выпускать планируется больше машин с двигателями внутреннего сгорания, в приоритете для завода «Москвич» — выпуск электрических машин на собственной платформе. Они прекрасно подойдут как для личного пользования, так и для каршеринга и такси.

Собственная платформа для Москвичей

Разработка собственной платформы для электромобилей Москвич уже ведется, причем с того же момента, когда началась подготовка крупноузловой сборки. Такой подход позволяет быстро согласовывать особенности конструкции машин с техническим оснащением предприятия.

Вместе с ПАО «КАМАЗ» Московский автомобильный завод «Москвич» создадут в итоге мощную производственную базу с отечественными компонентами, которая ни в чем не будет зависеть от иностранных компаний.

Дилерская сеть «Москвич»

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Заявки на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей Москвич принимались предприятием 3 по 21 октября 2022 года. Желание стать дилерами изъявили 340 компаний из 23 городов России! Пока сложно сказать, сколько заявок будет одобрено, но уже понятно, что наиболее активные дилеры — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Оренбурге.

Все дилерские центры «Москвич» будут соответствовать современным стандартам автобизнеса. Это и необходимая инфраструктура для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей, и высокий уровень клиентского сервиса, а также оснащенные современным оборудованием зоны обслуживания машин и многое другое.

Дилерская сеть «Москвич» не ограничится 23 городами и начиная с 2023 года будет расширяться по мере увеличения объемов производства.

Мнения специалистов

руководитель Экспертного центра «Пробок.нет»:

— Для меня, как для ценителя старых советских Москвичей, сейчас самое интересное время, которое я бы смело назвал «предвкушением „Москвича“». Я сравню это ожидание с ожиданием новогодних подарков перед праздниками. Все суетятся, ждут, никто не знает, что это будет, но такие сюрпризы обычно заканчиваются хорошо. Каким будет новый автомобиль под легендарным брендом? Будет ли таким же стильным, будет ли надежным? Вопросов много, но осталось ждать совсем немного. Уже вижу много желающих журналистов, экспертов, да и просто автомобилистов опробовать его, прокатиться на новом автомобиле. И я, признаться, из их числа. Запуск нового автомобиля — событие не только для Москвы, но и для всей страны. В России давно свободна ниша народного автомобиля, так почему бы новому «Москвичу» ее не занять?

президент Ассоциации «Цифровая Эра транспорта»

:

— Разработка «Москвича» ведется сейчас на этапе R&D, когда определяется техническая концепция продукта. Это уникальная возможность не только определить и обеспечить лучшие опции для будущих владельцев, но и заложить на несколько лет вперед технологические решения, которые и сформируют реальную цифровую экосистему автомобиля.

Сделать это возможно, основываясь на уже существующем колоссальном опыте Москвы, ведь уровень цифровизации транспортной системы города достаточно высок, причем в масштабах не только нашей страны, но и глобального рынка. Многие современные решения уже реализованы в Москве, а «Москвич» может и должен встроиться в транспортную систему города и обеспечивать клиентам доступ к современным, уже предустановленным сервисам «на борту».

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В первую очередь, это могут быть решения «платности» на дорогах (платные дороги, парковки) и каршеринг как система совместного использования автомобиля. И, конечно, с развитием технологий v2x («автомобиль-дорога», «автомобиль-автомобиль») «Москвич» сможет получать информацию об обстановке на дороге напрямую с инфраструктуры и обеспечить оперативное реагирование на ситуацию, что сделает его еще более безопасным и высокоавтоматизированным.

При выполнении этих условий у «Москвича» есть потенциал, чтобы стать полноценным подключенным электромобилем с собственной цифровой экосистемой.

, директор Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА) :

— Это, безусловно, важный для города проект, к которому сейчас приковано внимание не только специалистов и потребителей, но и общественности. Ключевая задача — запустить производство как можно скорее. Но создать совершенно новый автомобиль в короткие сроки физически невозможно: для этого требуются серьезные ресурсы в плане инженерии и производства. Поэтому использование на первом этапе уже существующих наработок и компетенций — это самый логичный, разумный шаг. В пользу «Москвича» может сыграть и продуктовая стратегия, ведь завод будет делать ставку на производство электромобилей. Это органично ложится в концепцию развития Москвы как «умного города», а значит, автомобили «Москвич» будут востребованы таксомоторными и каршеринговыми компаниями, городскими службами и горожанами.

Нехватка запчастей и комплектующих на российских предприятиях скоро закончится, и машин будет выпускаться достаточно — решение Минпромторга уже начало действовать.

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Фото: Tsrussiaforum.ru, АГН «Москва»