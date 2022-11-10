10 интересных фактов о «Московском паркинге»

Учреждению исполнилось 10 лет. Что изменилось за эти годы для города и его жителей?

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В октябре «Московскому паркингу» исполнилось 10 лет — Государственное казенное учреждение «Администратор Московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП» или «Московский паркинг») было образовано 25 октября 2012 года.

За эти 10 лет город изменился в лучшую сторону и стал комфортнее для жизни и отдыха. Но не будем голословными и приведем несколько интересных фактов — некоторые из них вас удивят.

«Московский паркинг» — это...

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Во-первых, люди. Число работников «Московского паркинга» сегодня составляет 2,1 тысячи человек. Это контролеры, в том числе маломобильные. Они администрируют платные парковки, следят за состоянием дорожной инфраструктуры, знаков и разметки, а также оповещают о неправильно припаркованных автомобилях. Еще это работники спецстоянок и сервисных центров, которые помогают с оформлением документов, парковочных разрешений и обращений. И, конечно же, водители и техники эвакуаторов.

Водители эвакуаторов проходят обучение и профессионально выполняют работу.

Во-вторых, сейчас на улицах Москвы насчитывается 93,5 тысячи мест в зонах платных парковок, а на парковках со шлагбаумом, в том числе перехватывающих, — 21,2 тысячи мест. Благодаря этому водители больше не паркуются в 2–3 ряда.

За нарушения правил парковки автомобили эвакуируют на спецстоянки.

В-третьих, надо отметить, что есть три типа городских парковок со шлагбаумом — с почасовым тарифом (возле различных точек притяжения: магазинов, торговых центров, парков и др.), абонементные (для удобства местных жителей) и перехватывающие (они бесплатные, если водитель затем совершает не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД). Некоторые парковки бывают смешанного вида.

В-четвертых, эвакуаторов у «Московского паркинга» 270. Они по решению МАДИ или ГИБДД перемещают автомобили на спецстоянки за нарушения правил парковки, а также эвакуируют машины с мест аварий. С 2017 года эвакуаторы уже 7,5 тысячи раз помогли в ДТП и при ЧС. К слову, количество эвакуаций по сравнению с 2015 годом снизилось на 25%. А количество нарушений правил парковки за 10 лет снизилось на 64%.

Достойные достижения

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В-пятых, после наведения порядка с парковками скорость движения транспорта на дорогах города выросла на 12%. Поехали не только личные автомобили москвичей и гостей столицы, но и городской транспорт, а также спешащие на помощь машины экстренных служб.

В-шестых, количество автомобилей, въезжающих в пределы Садового кольца, сократилось на 25%. То есть четверти людей оказалось необязательно ехать в центр на машинах. В результате дороги стали свободнее, воздух — чище, а исторический центр —тише. Благодаря этому гулять по Москве стало приятнее.

На улицах Москвы стало свободнее, чище и тише.

В-седьмых, оборачиваемость парковочных мест выросла в 4,5 раза. Это значит, что пользуются ими теперь в 4,5 раза чаще. Принцип — занял место, оставил машину и забыл — ушел в прошлое. Если раньше автомобиль в среднем занимал парковочное место 6 часов в сутки, а теперь — не более 1 часа 20 минут (в центре — до 1 часа). Этого вполне достаточно, чтобы сделать свои дела и освободить место для других людей.

Оплата парковок и на что уходят деньги

В-восьмых, практически все парковочные сессии (99%) оплачиваются сегодня через мобильные устройства — быстро и без очередей — через мобильное приложение, СМС, личный кабинет на сайте parking.mos.ru и другие. В топе приложение «Парковки России», через него оплачивать парковки можно не только в Москве, но и в Московской области и Санкт-Петербурге, а в планах — подключение других регионов. При этом пополнить парковочный счет можно через систему быстрых платежей (СБП). В этом случае комиссия на перевод средств ниже в 8 раз, чем у сотовых операторов, и в дальнейшем будет только снижаться. Скачать «Парковки России» можно в App Store, Google Play и AppGallery.

В приложении «Парковки России» можно пополнить парковочный счет через СБП и исправить ошибки, допущенные при оплате: изменить время начала, окончания парковки, номер авто и/или зоны.

В-девятых, тарифы на парковку устанавливаются не просто так, а чтобы обеспечивать наличие 10–15% свободных мест на улице. То есть, идет постоянный мониторинг загруженности парковочных мест. Это позволяет водителям с большей вероятностью найти парковочное место. Плата за парковку вводится там, где существует высокий спрос на места.

Московский двор, благоустроенный на деньги от платных парковок.

В-десятых, все деньги, полученные от платных парковок, идут в бюджет города, из которого финансируется благоустройство дворов (за 5 лет благоустроено 5,5 тысячи дворов): строительство новых детских и спортивных площадок, высадка газонов и цветников, создание скверов и парковок, а также субсидии на установку шлагбаумов (за 7 лет поставили более 2,5 тысяч шлагбаумов).

В приложении «Парковки России» теперь можно менять время начала парковки.

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Фото: ТАСС, Depositphotos, Mos.ru

