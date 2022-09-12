В приложении «Парковки России» теперь можно менять время начала парковки

Новая функция уже доступна в Москве.

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Теперь пользователи могут не только продлевать истекшую парковку или исправлять номер машины и парковочной зоны, но также менять время начала сессии на более раннее, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Это пригодится тем автомобилистам, которые по каким-то причинам не оплатили парковку вовремя. Исправить ошибку можно следующим способом: запустить парковочную сессию, дождаться, пока она истечет и установить новое время старта в пределах текущих суток. Это следует сделать в разделе «Изменить завершенную парковку».

Внести любые изменения в парковочную сессию можно при соблюдении следующих условий:

воспользоваться функционалом до 23:59 тех суток, в которые была запущена парковка;

исправить каждую парковочную сессию можно только один раз: либо начало, либо завершение, либо номер машины и/или парковочной зоны;

в месяц можно исправить не более 3-х парковочных сессий;

время начала или завершения парковки можно изменить, только если она истекла самостоятельно, а не была завершена пользователем принудительно.

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Пока новый сервис доступен только в Москве, но в скором времени он будет запущен и для парковок Санкт-Петербурга. Кроме того, в следующем году исправить парковку можно будет не только в приложении «Парковки России», но и на сайте «Московского паркинга», в том числе в Личном кабинете юрлица.

По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ежемесячно парковку в приложении оплачивают в среднем, 1,1 млн активных пользователей.