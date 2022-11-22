Этот девайс сэкономит уйму денег любому водителю

Что представляет собой современное комбо-устройство, то есть радар-детектор и видеорегистратор в одном корпусе? Разбираем на примере прибора iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual.

Россия лидирует в мире по количеству камер фотовидеофиксации нарушений. В начале осени их насчитывалось уже 18 393. Есть регионы и направления, где их особенно много.

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При этом растет трафик (загруженность дорог). Миновав «пробочные» участки, водители стараются наверстать потерянное время. Ритм получается рваным, утомляющим. Отсюда и риск ДТП. Хватает на наших дорогах и «гонщиков», провоцирующих аварии...

Радар-детектор и видеорегистратор — то, что должно быть в каждом автомобиле. Первый сэкономит ваши деньги, которые вы потратили бы на штрафы, второй — поможет доказать невиновность в ДТП, правоту в конфликтной ситуации и… тоже сохранит вам деньги.

Но два отдельных прибора и смотрятся неэстетично, и обзору мешают. Комбо-устройства, в которых видеорегистратор и радар-детектор совмещены в одном корпусе, выглядят привлекательнее. Да и пользоваться ими удобнее. Для примера — iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual.

Форм-фактор

Прибор внешне похож на фотоаппарат-«мыльницу». Сходство усиливают съемный поляризационный фильтр, закрывающий объектив, и широкий (3 дюйма по диагонали) дисплей.

Предусмотрены два вида магнитного крепления с активным питанием: на 3M—скотче и на присоске. Крепления позволяют мгновенно разворачивать прибор, чтобы он «смотрел» в салон или окно — если нужно зафиксировать разговор с инспектором ГИБДД или с другим водителем. Снимается iBOX также моментально, не нужно возиться с отсоединением провода питания.

У адаптера питания с выходом micro—USB есть дополнительный USB—порт — его можно задействовать для зарядки телефона или другого гаджета.

Оптика и матрица

Штатный CPL-фильтр убирает блики от лобового стекла и приборной панели, повышая контрастность изображения — особенно это полезно в солнечную погоду. В объективе шесть линз. Угол «зрения» — 170°, что позволяет фиксировать шесть полос движения и обочину. Надежная матрица SONY Starvis с процессором MStar обеспечивают стабильность и высокое качество изображения (FullHD 1920х1080 со скоростью 30 кадров в секунду).

7 суперполезных функций

1. Ассистент парковки

С камерой заднего вида iBOX будет помогать точно парковаться. Для этого в приборе есть режим отображения c цветными направляющими. Компания iBOX предлагает вариант такого же устройства уже с дополнительной камерой в комплекте.

2. Режим парковки

Не путайте с парковочным ассистентом! Для видеонаблюдения во время стоянки в iBOX предусмотрен «режим парковки». При воздействии на кузов автомобиля запись включится автоматически. Неоценимая функция, если автомобиль днем и ночью стоит на неохраняемой стоянке. Да и на охраняемой тоже…

Кстати, в iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual встроен суперконденсатор (ионистор) — дополнительный источник питания для корректного завершения записи. По сравнению с литиевым аккумулятором, ионистор спокойно переносит множество циклов заряда/разряда, и дольше служит в широком диапазоне рабочих температур — от —35°С до +55°С.

3. Таймлапс

Для длительного видеонаблюдения можно использовать режим «таймлапс» (устройство снимает кадры через определенные промежутки времени). Это позволит получить «легкий» файл, охватывающий большой промежуток времени. Функция не только полезна, но и интересна для творческих людей: с ней можно делать классные видео из записей своих путешествий.

4. Передовые технологии обработки сигналов

Каждый импульсный полицейский радар имеет определенный тип сигнала — «сигнатуру». Инженеры iBOX создали библиотеку сигнатур всех радаров, которые можно встретить на территории РФ и соседних государств, а также библиотеку Z-сигнатур всех источников помех. Это необходимо, чтобы исключить ложные срабатывания на работу датчиков «мертвых» зон других автомобилей, фотоэлементов раздвижных дверей и шлагбаумов. Работает как в городе, так и на трассе.

Также в iBOX есть фильтр X-сигнатур, снижающий количество ложных оповещений и автоматически выключающий оповещение при силе сигнала ниже установленного значения.

Кроме того, в память устройства загружена база радаров и камер 45 стран (Россия, СНГ) с их расположением.

5. Лазерное обнаружение

Обнаружение лазерных радаров (лидаров) выведено на новый уровень благодаря применению лазерного модуля с двумя усовершенствованными линзами и приемниками. Это позволяет вовремя обнаружить излучение, например, лидаров «Полискан», которые так любят применять в Костромской области и Татарстане, ставя на треноги.

Сумма технологий аппаратного и программного обеспечения обеспечивает уверенное обнаружение лазерных радаров:

«Полискан»

АМАТА

ЛИСД

ЛИСД 2

маломощных радаров типа КОРДОН (в том числе направленных «в спину»)

Multaradar (Робот)

В iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual применена патч-антенна большого размера, позволяющая заранее обнаруживать маломощные радары. Кстати, детекция радарных комплексов у этого прибора лучшая в премиальном классе (на 2022 год!)

6. Управление жестами

Функция Motion Operation позволяет отключать звуковое и голосовое предупреждения при приближении к радару одним движением руки перед устройством. Звук включится снова через 6 секунд после окончания оповещения.

7. Wi — Fi модуль

В стрессовой ситуации бывает необходимо быстро просмотреть видео. Для этого, а также для оперативного обновления «прошивки» аппарата и базы камер в iBOX есть Wi—Fi модуль, позволяющий «подружить» гаджет со смартфоном с помощью специального приложения.

Цена и приятный бонус

Цена не бюджетная — 24,5 тысячи рублей (без учета скидки). Но это действительно высококачественный прибор, лучший в своем классе и с гарантией 2 года. А класс — высший, премиальный! Он прослужит вам не один год и поможет сэкономить много денег. Да и подарок отличный — для человека, которому вы готовы делать такие подарки.

В качестве бонуса покупатель может рассчитывать на дополнительный год расширенной гарантии. Для этого iBOX нужно зарегистрировать в личном кабинете на сайте iboxstore.ru в течение 14 дней после покупки.

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