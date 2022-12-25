Загадка: зачем нужны фонтаны на мосту?

Речь идет о действующих фонтанах!

Материалы по теме Вечный мост — его строят в России

Крестовский путепровод на столичном проспекте Мира необычен тем, что с обоих его концов расположено по два фонтана. При этом подавляющее число проезжающих просто не замечает их, принимая за некие стандартные украшательства. Между тем, это — действующие фонтаны! С 1937 по 2015 годы они действительно были декоративными, однако затем к ним подвели электричество и установили насосы.

Любопытно, что воду для циркуляции — по 7 тонн для каждой чаши — к ним подвозят по 2–3 раза в неделю, а то и чаще, если погода ветреная. Вода частично выплескивается наружу, испаряется, и обратно в чашу уже не возвращается.

По некоторым данным, эти фонтаны были задуманы как украшение пути на ВДНХ, неотъемлемой частью которой являются знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Ведь до появления метро на выставку добирались наземным транспортом.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России существует автодорожный туннель глубиной 900 метров?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Самый маленький разводной мост Европы когда-то пропускал рыбацкие лодки, а теперь стал достопримечательностью.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: mos.ru