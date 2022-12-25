Загадка: зачем нужны фонтаны на мосту? — журнал За рулем

Загадка: зачем нужны фонтаны на мосту?

Речь идет о действующих фонтанах!

Материалы по теме
Вечный мост — его строят в России

Крестовский путепровод на столичном проспекте Мира необычен тем, что с обоих его концов расположено по два фонтана. При этом подавляющее число проезжающих просто не замечает их, принимая за некие стандартные украшательства. Между тем, это — действующие фонтаны! С 1937 по 2015 годы они действительно были декоративными, однако затем к ним подвели электричество и установили насосы.

Любопытно, что воду для циркуляции — по 7 тонн для каждой чаши — к ним подвозят по 2–3 раза в неделю, а то и чаще, если погода ветреная. Вода частично выплескивается наружу, испаряется, и обратно в чашу уже не возвращается.

Загадка: зачем нужны фонтаны на мосту?

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

По некоторым данным, эти фонтаны были задуманы как украшение пути на ВДНХ, неотъемлемой частью которой являются знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Ведь до появления метро на выставку добирались наземным транспортом.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России существует автодорожный туннель глубиной 900 метров?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Фото: mos.ru

Наше новое видео
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
Первый тест нового Москвича 3 (видео)
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров158
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: