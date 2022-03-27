Лучше гор могут быть только... туннели!

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Гимри́нский туннель в Дагестане, соединяющий Буйнакск и Гимры, — один из самых длинных автодорожных туннелей в России. Его длина — 4304 м.

Пропускная способность туннеля — 4000 автомобилей в час. Ширина проезжей части — 7 метров, высота габарита — 5 метров. Туннель расположен в толще горных пород на глубине до 900 метров от поверхности.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Евгений Костин/ NewsTeam