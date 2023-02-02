Сделаны в России! 6 главных премьер 2023 года

Москвич 3e
Вслед за бензиновыми Москвичами на заводе в Текстильщиках начался выпуск электрической модели с нехитрым названием 3е.
Снаружи от версии с ДВС она почти не отличается. В салоне — новая панель приборов, позволяющая отслеживать уровень заряда и остаточную дальность хода.
Полного привода нет — ведущие колеса передние. В качестве силовой установки выступает синхронный электродвигатель на постоянных магнитах мощностью 193 л.с. Крутящий момент — 340 Н·м.
Под полом установлена литий-ионная тяговая батарея емкостью 66 кВт·ч, которая обеспечивает автономность в 410 км (по новому испытательному циклу WLTP).
Так ли это на самом деле — узнаем в ближайшее время. Тест-драйв электро-Москвича не за горами.
Lada Niva Sport
Эту машину ожидали в конце зимы. Но потом сроки сдвинулись на середину года. Заслуженный «вездеход» за всю свою 46-летнюю карьеру еще ни разу не имел спортивной модификации. Видимо, настала пора.
Вазовцы не спешат делиться информацией, она собрана по крупицам из неофициальных источников. Niva Sport будет предлагаться с двумя вариантами 16-клапанных двигателей: 1,6 и 1,8 л. Из-за них перекомпануют моторный отсек.
Из-под капота исчезнет запаска (ее заменят ремкомплектом). Поставят более энергоемкие амортизаторы, усилят задний мост. Появится блокировка заднего межколесного дифференциала. Спортивная Нива обещает поехать интересно!
Некоторые изменения доберутся и до серийной трехдверки. Ожидается, что она получит электрокорректор фар и светодиодные подфарники. LED-начинка будет и у задних фонарей.
В колесных арках пропишутся шумопоглощающие локеры. В салоне появятся более совершенная шумоизоляция пола и, возможно, новые дверные карты.
Более масштабные изменения старушку-Ниву ждут только в 2024 году.