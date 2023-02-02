Сделаны в России! 6 главных премьер 2023 года

В минувшем году из-за дефицита комплектующих заводские конвейеры долго простаивали. Но уже в этом все предприятия должны перейти на ритмичные графики работы. Помимо уже известных моделей появятся новые и модернизированные автомобили.

Москвич 3e

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Вслед за бензиновыми Москвичами на заводе в Текстильщиках начался выпуск электрической модели с нехитрым названием 3е.

Снаружи от версии с ДВС она почти не отличается. В салоне — новая панель приборов, позволяющая отслеживать уровень заряда и остаточную дальность хода.

Полного привода нет — ведущие колеса передние. В качестве силовой установки выступает синхронный электродвигатель на постоянных магнитах мощностью 193 л.с. Крутящий момент — 340 Н·м.

Под полом установлена литий-ионная тяговая батарея емкостью 66 кВт·ч, которая обеспечивает автономность в 410 км (по новому испытательному циклу WLTP).

Так ли это на самом деле — узнаем в ближайшее время. Тест-драйв электро-Москвича не за горами.

Москвич 3е.

Lada Niva Sport

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Эту машину ожидали в конце зимы. Но потом сроки сдвинулись на середину года. Заслуженный «вездеход» за всю свою 46-летнюю карьеру еще ни разу не имел спортивной модификации. Видимо, настала пора.

Вазовцы не спешат делиться информацией, она собрана по крупицам из неофициальных источников. Niva Sport будет предлагаться с двумя вариантами 16-клапанных двигателей: 1,6 и 1,8 л. Из-за них перекомпануют моторный отсек.

Из-под капота исчезнет запаска (ее заменят ремкомплектом). Поставят более энергоемкие амортизаторы, усилят задний мост. Появится блокировка заднего межколесного дифференциала. Спортивная Нива обещает поехать интересно!

Некоторые изменения доберутся и до серийной трехдверки. Ожидается, что она получит электрокорректор фар и светодиодные подфарники. LED-начинка будет и у задних фонарей.

В колесных арках пропишутся шумопоглощающие локеры. В салоне появятся более совершенная шумоизоляция пола и, возможно, новые дверные карты.

Более масштабные изменения старушку-Ниву ждут только в 2024 году.

Lada Niva Sport.

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