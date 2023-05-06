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Как отличить минивэн от микроавтобуса?

Вопрос не так прост, как кажется.

— Где грань, граница между микроавтобусом и минивэном?

За РулемРаньше «ручники» были лучше: да/нет?

— Когда первые минивэны только появлялись в начале 80‑х годов (например, Chrysler Voyager и Renault Espace), контуры класса были более-менее четкими.

Микроавтобусы были сугубо коммерческими, их пассажирские версии частенько даже требовали автобусной категории в «правах». Их габариты в основном были куда больше.

Минивэны же были сделаны на легковой платформе и имели непривычную еще полукапотную компоновку.

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Комфортом эти две категории тоже сильно отличались – в пользу минивэнов.

Сейчас разница почти сошла на нет, и многие микроавтобусы именуются мини- или даже максивэнами. Иные полноразмерные вэны габаритами превосходят микроавтобусы.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемВиноградов Александр
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