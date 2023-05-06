Как отличить минивэн от микроавтобуса?
— Где грань, граница между микроавтобусом и минивэном?
— Когда первые минивэны только появлялись в начале 80‑х годов (например, Chrysler Voyager и Renault Espace), контуры класса были более-менее четкими.
Микроавтобусы были сугубо коммерческими, их пассажирские версии частенько даже требовали автобусной категории в «правах». Их габариты в основном были куда больше.
Минивэны же были сделаны на легковой платформе и имели непривычную еще полукапотную компоновку.
Комфортом эти две категории тоже сильно отличались – в пользу минивэнов.
Сейчас разница почти сошла на нет, и многие микроавтобусы именуются мини- или даже максивэнами. Иные полноразмерные вэны габаритами превосходят микроавтобусы.
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