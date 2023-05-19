«ЛУКОЙЛ Старт»: испытания отечественного моторного масла в автопарках

Журнал «Рейс» совместно с компанией «Север Авто» начинает специальный проект по оценке качества и ресурса моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30.

После ухода с российского рынка большинства именитых импортных брендов технические службы транспортных компаний переключили внимание на отечественных производителей смазочных материалов. Именно в их продуктовых линейках инженеры автопарков подбирают замену зарубежным маслам.

В связи с этим еще более востребованными стали отчеты о независимых испытаниях отечественных моторных масел, которые проводились на различных типах автомобильной и специальной техники, в самых разных условиях эксплуатации.

Журнал «Рейс» неоднократно тестировал смазочные материалы, произведенные в России, имеет обширную базу знаний и статистику по этому направлению. В частности, не так давно прошли испытания моторного масла лидера отечественной индустрии смазочных материалов ЛУКОЙЛ. Речь идет о моторном масле LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL MLE 5W‑30, которое было разработано совместно со специалистами компании MAN. Данный продукт прошел успешные испытания на седельных тягачах Scania. Сегодня мы расширяем список продукции ЛУКОЙЛ, которая попала к нам на тестирование.

Что испытываем

В этот раз на испытания было взято синтетическое моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30, которое предназначено для заливки в двигатели автомобилей марок Ford, Jaguar, Land Rover, Renault, а также ДВС других автопроизводителей, которые требуют применения масел класса API SL, ACEA A1/B1,

A5/B5 и вязкостью SAE 5W‑30. Масло изготовлено по уникальной формуле, эффективность которой нам и предстоит проверить.

Кто и на чем испытывает

Партнером проекта является компания «Север Авто» (г. Балашиха), которая выделила для испытаний моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30 принадлежащий ей цельнометаллический фургон Ford Transit 2022 года выпуска с пробегом 90 537 километров. Машина оснащена дизельным двигателем рабочим объемом 2,2 литра, мощностью 125 лошадиных сил. Экологический класс – Евро‑5. Наличие у масла спецификации Ford WSS-M2C‑913-A/B/C/D является ключевым фактором для выбора обозначенного выше транспортного средства.

Малотоннажные грузовики марки Ford разных годов выпуска стоят на балансе многих транспортных компаний, которые выполняют перевозки грузов на всей территории России. Следовательно, данные, которые мы получим при проведении ресурсных испытаний моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30, можно будет экстраполировать и на другие, аналогичные по комплектации транспортные средства данного производителя. Это значительно расширяет аудиторию проекта.

Как испытываем

Участвующая в ресурсных испытаниях моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30 машина будет работать в привычном режиме, выполняя перевозки по плану, составленному службой логистики компании «Север Авто». Для получения данных о состоянии смазочного материала мы будем регулярно выполнять отбор проб из картера ДВС и отправлять их в лабораторию для исследования.

Как и прежде, мы будем пользоваться услугами МИЦ ГСМ (г. Москва), – поводов усомниться в компетенции ее сотрудников у нас не было. При возникновении вопросов, связанных с интерпретацией результатов анализов проб, мы будем обращаться к техническим специалистам ЛУКОЙЛа, которые владеют полной информацией о химическом составе испытуемого масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30 и смогут дать исчерпывающие комментарии по изменению его свойств и качеств.

Финалом ресурсных испытаний станет отбор пробы масла на пробеге 20 000 километров с момента старта. Именно такой интервал технического обслуживания определен службой главного механика компании «Север Авто» для малотоннажных грузовиков Ford Transit.

Спецификации:

API SL/CF

Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D

IVECO 18-1811 Classe S1

Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003

ACEA A5/B5, A1/B1

Renault RN 0700

Fiat 9.55535-G1

Мнение

Александр Савельев, технический директор компании «Север Авто»:

– Транспортные средства нашего парка выполняют доставку клиентам автомобильных шин, а также сопутствующих товаров по Москве, Московской области и Центральному федеральному округу. На балансе фирмы стоят машины разных зарубежных производителей: MAN, Hyundai, Ford, Fiat, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen. Пробеги транспортных средств колеблются от 90 до 600 тысяч километров, в зависимости от возраста машин.

После введения ограничений первое время мы ощущали некоторые трудности с приобретением нужных запасных частей и расходных материалов, которые необходимы для ремонта и регламентного обслуживания автомобилей. Сейчас, благодаря отечественным производителям и программе параллельного импорта, ситуация выправилась. Транспортные средства не простаивают.

Для проведения ремонтных работ и обслуживания подвижного состава мы пользуемся услугами партнерских организаций, с которыми у нас заключены договора и накоплен положительный опыт взаимодействия. Это мультибрендовые СТО, а также сервисные центры, которые специализируются на конкретных марках автомобилей.

Большое влияние на ресурс двигателей оказывает качество масел, которые используются при регламентном обслуживании. Именно по этой причине мы очень тщательно подходим к выбору смазочных материалов. Также для нас важно, чтобы поставка масел осуществлялась ритмично. С этой точки зрения нам интересны смазочные материалы ЛУКОЙЛ, в частности, предложенное для испытаний моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30, которое мы будем испытывать на фургоне Ford Transit.

Александр Тюрин, водитель компании «Север Авто»:

– Пробег фургона Ford Transit, на котором будут проходить испытания моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30, составляет 90 537 километров. Никаких нареканий к машине у меня нет. Мотор радует умеренным расходом топлива и хорошей тягой. Основные маршруты пролегают по Москве и Московской области.

Нередко приходится выполнять доставку товаров заказчикам в Смоленскую, Брянскую и другие области. Самый дальний маршрут, который был выполнен за последнее время, – в город Великие Луки (Псковская обл.). Пробег составил более тысячи километров.

При интенсивной эксплуатации машины очень важно, чтобы моторное масло гарантировало защиту двигателя и сохраняло свои свойства и качества на протяжении всего интервала ТО. Для Ford Transit он составляет 20 000 километров.

Надеюсь, что испытуемое моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 оправдает надежды и отработает без замечаний.

ЛУКОЙЛ смазочные материалы

ЛУКОЙЛ – ​один из лидеров российского рынка смазочных материалов, производство которых было создано в виде отдельной структуры в 2005 году. Продажи масел и смазок ЛУКОЙЛ осуществляются более чем в 100 странах, а производство охватывает 9 собственных производственных площадок, 2 совместных предприятия и 25 привлеченных заводов по всему миру.

Российские производственные площадки находятся в Перми, Волгограде и Тюмени, собственное производство налажено на Волгоградском НПЗ и совместном предприятии «ИНТЕСМО» в Волгограде. За рубежом производственные активы предприятия представлены заводами в 4 странах Европы, а также совместным предприятием в Белоруссии. В 2019 году в Казахстане был введен в эксплуатацию новый завод по смешению масел мощностью до 100 тыс. тонн в год.

ЛУКОЙЛ зарекомендовал себя надежным и успешным поставщиком масел на первую и сервисную заливку мировых производителей автомобильной и индустриальной техники. Продукты этого бренда для первой заливки используют крупнейшие зарубежные и отечественные автопроизводители.

Компания выпускает свыше 800 наименований смазочных материалов. Более 1200 действующих официальных одобрений мировых автомобильных и индустриальных OEM (Original Equipment Manufacturers) позволяют использовать современные масла ЛУКОЙЛ в технике и оборудовании любого уровня сложности. Сотрудничая с международными автопроизводителями, компания ведет разработки масел будущего поколения уже на этапе конструирования новых двигателей и трансмиссионных систем. Сегодня производитель реализует около 20 совместных R&D проектов с OEM.

Фото: Андрей Сиренко