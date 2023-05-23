Все проблемы (и решения) двигателя 1.6 Lada, Nissan и Renault

Основные недостатки этого 1,6-литрового мотора: свист приводного ремня, повышенный расход масла, сложности при замене свечей… Но это еще не всё.

На какие автомобили устанавливали этот мотор?

Двигатель HR16DE от компании Nissan ставили на Sentra, Micra, Qashqai, Note, Tiida и Juke. На автомобилях Renault этот же агрегат идет под маркировкой Н4М и встречается на моделях Megane, Logan, Fluence, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

С 2015 года выпуск двигателя H4M был организован на АВТОВАЗе. Агрегаты предназначались для моделей Vesta и XRAY.

Сегодня мотор уже не производится в России, но осталось много автомобилей с этим силовым агрегатом. Их важно правильно обслуживать, не сокращая ресурс неумелыми действиями.

Проблема № 1. Свист приводного ремня

Особенно хорошо прослушивается в сырую погоду при запуске холодного двигателя.

Для устранения проблемы производились попытки замены расположения ремня. Также устанавливались ремни как с натяжным роликом, так и без него. Однако избавиться от свиста так и не удалось. На новых Вестах вой ремня оставался слышным и без натяжителей.

Причина. По утверждению заводских специалистов, свист ремня возможен исключительно в условиях повышенной влажности воздуха. Есть мнение, что причина свиста также и в качестве автоматических натяжителей, на которых при разработке решили сэкономить.

Как бороться? Подтянуть ремень либо заменить его.

Проблема № 2. Масложор

Расход масла может достигать почти литра на 5000 км.

Обычно нормальным расходом масла считается, если замена масла производится раз в 15 000 км пробега, а в процессе эксплуатации не требуется доливка масла, то есть его уровень не опускается ниже минимальной отметки на щупе.

Однако в реальности у двигателя Н4М, как правило, расход масла больше. Часто доливать около литра приходится каждые 5-7 тыс. км. Ситуация даже не является гарантийным случаем, поскольку, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, это считается допустимой нормой.

Причина повышенного расхода масла. В конструкции двигателя используются Т-образные поршни с тонкими кольцами. За счет такой облегченной поршневой группы удается снизить трение деталей и достичь экономичности работы двигателя. Однако тонкие поршневые кольца неэффективно удаляют масло со стенок цилиндров. Остатки масла сгорают, образуя нагар, который толстым слоем оседает на стенках деталей камеры сгорания. Затем излишки нагара попадают в систему выпуска отработавших газов и выводят из строя катализатор.

Также на масложор оказывают влияние и форсунки, обеспечивающие подачу масла на днище поршней. Это снижает риск образования задиров на стенках цилиндров, но в то же время на них подается увеличенным объем масла.

Как бороться с проблемой? На этот счет существует 3 рекомендации.

Регулярно контролировать уровень масла в двигателе. «Прозеваете» ― поломка мотора неизбежна.

Используйте более вязкое масло, например 5W-40. Выбирайте надежных изготовителей. Замену масла следует производить в два раза чаще, чем рекомендуется заводом-изготовителем. Если эксплуатация машины происходит с повышенными нагрузками, то менять масло нужно еще чаще.

Если в процессе капиталки двигателя производится замена поршней вместе с гильзами, то целесообразно сделать перепроточку поршневых канавок для более толстых колец.

Проблема № 3. Сложности при замене свечей

Для этой на первый взгляд простой операции необходим демонтаж впускного коллектора. Замена свечей должна производиться каждые 30 000 км. Нетрудно подсчитать, что за 300 тыс. км. пробега снять и установить коллектор придется 9 раз! Это влечет за собой износ крепежных резьб. У двигателя с большим пробегом при снятии коллектора есть риск попадания в двигатель песка. В этом случае не избежать неприятных последствий для двигателя.

Для правильной затяжки свечей используйте динамометрический ключ. Это позволит избежать образования трещин в ГБЦ в случае перетяжки. Имейте в виду, что такие трещины могут образовываться постепенно через несколько циклов нагрева и охлаждения двигателя.

Двигатель может агрегатироваться с вариатором, автоматической и механической коробками передач. Мощность мотора на разных автомобилях в зависимости от прошивки блока управления составляет 110-117 л.с.

Причина сложной замены свечей. Расположение впускного коллектора перекрывает доступ к свечам. Возможно, таким способом конструкторы обезопасили двигатель от доступа к нему непрофессионалов, либо попросту просчитались.

Как справляться с этой проблемой? Только не стоит откладывать замену свечей до последнего. Повышенный срок эксплуатации приведет к расколу изоляторов, осколки которых окажутся в камере сгорания и станут причиной образования задиров. При самостоятельной замене свечей все действия выполняйте максимально осторожно. Оптимально – доверить эту процедуру специалистам с автосервиса.

Проблема № 4. Не для всех моделей разрешен АИ-92

Для некоторых автомобилей с двигателем Н4М разрешается использование АИ-92. Низкооктановый бензин мало пригоден для эксплуатации ДВС под нагрузкой. Одно дело, когда мотор установлен на легковесную Весту или Логан, а другое дело, когда приходится тянуть полноприводный кроссовер.

Причины проблем. Многим автовладельцам важна возможность заправляться 92-м бензином. В связи с этим автопроизводители учитывают рыночные запросы в ущерб ресурсу двигателя.

Как справляться с ситуацией? Для владельцев кроссоверов лучше заправляться бензином не ниже АИ-95. Эта рекомендация особенно важна летом.

Проблема № 5. Отсутствие гидрокомпенсаторов создает сложности с регулировкой зазоров клапанов

К сложностям регулировки зазоров можно добавить дороговизну операции. У двигателя Н4М кулачки распредвала давят на клапаны через цилиндрические стаканчики, высоту которых определяют на заводе. Регулировка зазоров клапанов представляет собой замену стаканчиков с другой высотой.

После снятия с головки клапанной крышки возможен только замер зазоров. Для регулировки потребуется дорогостоящая и трудозатратная операция. Необходимо будет снимать распредвалы, предварительно разобрав цепной привод, расположенный под передней крышкой.

Конструкция мотора — как у большинства современных двигателей: легкосплавный блок цилиндров с залитыми гильзами и открытой водяной рубашкой. Алюминиевая головка блока простой конструкции — нет каналов подачи масла к гидрокомпенсаторам, которые упразднили, и облегченный, неполнопротивовесный коленвал.

Покупка стаканчиков обходится очень дорого и вызывает определенные сложности с выбором. В связи с этим большинство мастерских шлифуют стаканчики под меньший размер. Если эта процедура будет выполнена некачественно, то придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт двигателя.

Причина проблемы регулировки зазоров клапанов: отсутствие гидрокомпенсаторов.

Как бороться с проблемой? Для проверки и регулировки зазора клапанов обращайтесь к специалистам в надежный автосервис. Процедуру необходимо производить через каждые 80-100 тыс. км.

Как продлить срок службы двигателя Н4М?

Прежде всего, нужно следить за манерой вождения. Если двигатель работает в паре с механической коробкой передач, следует избегать резких рывков при старте и разгоне. В противном случае неизбежны растяжение цепи, масложор и общий быстрый износ силового агрегата.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»