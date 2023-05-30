3 интересных факта о российском автомобиле Атом

Он появится в продаже через пару лет.

Атом – это чисто российская разработка, которой занимается акционерное общество «Кама». Проще говоря, перед нами проект главы КАМАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна.

Пока существует несколько прототипов машины с «временными» батареями и двигателями, но уже в конце 2024 года ожидается серийная версия электромобиля с «постоянными» узлами и агрегатами.

Это не первый российский проект интересного автомобиля. Вспомнить хотя бы ё-мобиль или Zetta, а также спорткары «Маруся». Но у «Атома» есть все шансы стать серийным.

О том, каким он будет, рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. Вот три интересных факта.

1. Двери

Они у электромобиля распашные, без привычной центральной стойки, разделяющей проемы. Открываются, словно ворота, и весь салон оказывается как на ладони. Это и при посадке удобно, и при погрузке какой-нибудь крупногабаритной поклажи.

Защиту при возможном боковом ударе будут обеспечивать сами двери. Ремни же безопасности крепятся к креслам, а не к стойке, как в других машинах.

2. Чего нет в Атоме

А нет в электромобиле рулевой колонки. Сигналы от руля к колесам идут по проводам. И поэтому интересно, как будет реализована обратная связь, чтобы водитель чувствовал усилие на руле.

Ключа зажигания тоже нет. Его роль будет выполнять смартфон владельца. И эта особенность станет очень полезной для каршеринговых компаний, которые изрядно сэкономят на подключении «Атомов» к своим сервисам.

3. Цена

В планах АО «Кама» выпускать 75 тысяч Атомов ежегодно. При таких объемах, по прогнозам Максима Кадакова, стоимость автомобиля должна составить не менее 2 млн рублей. Без учета государственных преференций в виде специальных программ, делающих машину дешевле. А значит, в реальности есть все шансы уложиться в 2 млн рублей.

О других важных особенностях отечественного электромобиля «Атом» читайте в июньском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Максима Кадакова «», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2023.