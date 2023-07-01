«За рулем»-июль: новинки АВТОВАЗа; большой тест «дворников»; самые выгодные б/у авто
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 7/2023 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Искра и Аура – новые модели АВТОВАЗа
- Куда идет российский автопром?
- Закон о камерах: штрафов будет меньше?
- Новый Mercedes-Benz E-класса и новая «пятерка» BMW
- Вторичка: всё дорожает
Появился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Веста NG: первый тест
- Omoda S5 – новый седан на замену Элантре и Октавии
- Chery Tiggo 8 Pro e+ ездит на электричестве и бензине
- Минивэн Voyah Dream: 480 км на электротяге
- Great Wall Poer KingKong – самый дешевый пикап из Китая
ЗР АКТИВ
- ГИБДД – 95 лет!
- Выплаты по ОСАГО: практика и советы
- Статистика нарушений ПДД
- Европа против норм Евро-7: кто победит?
ЗР ТЕСТ
- Alfa Romeo Stelvio – красавица и умница
- Mazda 6 российской сборки или Mazda Atenza из Китая?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Большая экспертиза: недорогие щетки стеклоочистителей
- Обслуживаем тормозную систему самостоятельно
- Как это устроено? Блок цилиндров двигателя
- Экспертиза ЗР. Препарат WD-40 и его заменители
- Газомоторное топливо: не только автомобили
ЗР РЕСУРС
- Как жить с электромобилем? Отвечаем на примере седана Evolute i-Pro
- Выбираем б/у: Toyota Corolla (2012–2019); Subaru XV; Chery Tiggo T11; Audi A4 (2008–2015)
- Антискользящие коврики для гаджетов:какой купить?
- Вторые руки: Mazda 3 (2008–2013)
- Вторичка: трехдверные хэтчбеки и купе – выгодная покупка!
- Парк ЗР. Chery Tiggo 4 Pro и все его проблемы
А также:
- Довоенные грузовики ЯГ-3 и ЯГ-4 – ярославское с американским
- ИЖ-2126 4×4 – несчастливый полный привод
- ЗИС-112 и полная история советских гран-туризмо завода имени Сталина
- Все новинки выставки СТТ-2023
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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