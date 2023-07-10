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Когда появятся дешевые водородомобили – мнение эксперта

Первый и пока единственный серийный автомобиль на топливных элементах – Toyota Mirai. Но наработки в этом направлении уже есть и у других автопроизводителей.

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Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Какова сегодня ситуация с водородомобилями? Электричество победило – или еще не окончательно?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

За Рулем

– Водородомобили тоже ездят на электричестве – их можно назвать более сложными по конструкции, но электромобилями.

Массовыми машины на топливных элементах так и не стали. Единственная полноценно серийная модель – Toyota Mirai, которая выпускается тиражом несколько тысяч в год.

Экспериментируют с водородом не только Toyota, но также BMW, Hyundai, Honda. Есть и несколько стартапов. Однако вряд ли топливным элементам грозит сколь-нибудь серьезный прорыв в ближайшее время. Обычные электромобили проще по конструкции и гораздо дешевле.

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  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Toyota и «За рулем»

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За РулемМилешкин Кирилл
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