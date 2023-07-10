Когда появятся дешевые водородомобили – мнение эксперта
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
– Какова сегодня ситуация с водородомобилями? Электричество победило – или еще не окончательно?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:
– Водородомобили тоже ездят на электричестве – их можно назвать более сложными по конструкции, но электромобилями.
Массовыми машины на топливных элементах так и не стали. Единственная полноценно серийная модель – Toyota Mirai, которая выпускается тиражом несколько тысяч в год.
Экспериментируют с водородом не только Toyota, но также BMW, Hyundai, Honda. Есть и несколько стартапов. Однако вряд ли топливным элементам грозит сколь-нибудь серьезный прорыв в ближайшее время. Обычные электромобили проще по конструкции и гораздо дешевле.
- Свой проект автомобиля на топливных элементах был и у АВТОВАЗа — проект «Антэл».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Toyota и «За рулем»
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