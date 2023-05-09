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Необычные Лады: они слишком опередили время

Их название Антэл. И оно говорит само за себя.

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Проект «Антэл» (автомобиль на топливных элементах) был ориентирован на далекую перспективу. Идеолог разработок, бывший главный конструктор АВТОВАЗа Георгий Мирзоев, говорил, что это заготовка на тот период, когда закончится нефть.

В музее АВТОВАЗа целых два автомобиля на топливных элементах. Это действующие прототипы. На их базе АВТОВАЗ провел множество исследований, в том числе и по автомобилям на природном газе, которые не так давно пошли в серию.

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Суть проекта – использование возобновляемого ресурса, а именно водорода. Конечно, его можно просто сжигать в двигателях внутреннего сгорания, но эффективнее преобразовывать его в электричество, в батареях топливных элементов – в этом случае КПД в два раза выше.

Проект был создан в содружестве с предприятиями космической и энергетической отраслей. Некоторые элементы автомобиля в свое время создавались для космического корабля «Буран». Даже был вариант, когда водород прямо на борту получался из природного газа – что упрощало бы процесс заправки.

Кто знает – может время этой идеи уже на пороге?

Видео: АВТОВАЗ/YouTube

Фото: скриншот с видео

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За РулемАлексеева Елена
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