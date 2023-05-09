Необычные Лады: они слишком опередили время

Их название Антэл. И оно говорит само за себя.

Проект «Антэл» (автомобиль на топливных элементах) был ориентирован на далекую перспективу. Идеолог разработок, бывший главный конструктор АВТОВАЗа Георгий Мирзоев, говорил, что это заготовка на тот период, когда закончится нефть.

В музее АВТОВАЗа целых два автомобиля на топливных элементах. Это действующие прототипы. На их базе АВТОВАЗ провел множество исследований, в том числе и по автомобилям на природном газе, которые не так давно пошли в серию.

Суть проекта – использование возобновляемого ресурса, а именно водорода. Конечно, его можно просто сжигать в двигателях внутреннего сгорания, но эффективнее преобразовывать его в электричество, в батареях топливных элементов – в этом случае КПД в два раза выше.

Проект был создан в содружестве с предприятиями космической и энергетической отраслей. Некоторые элементы автомобиля в свое время создавались для космического корабля «Буран». Даже был вариант, когда водород прямо на борту получался из природного газа – что упрощало бы процесс заправки.

Кто знает – может время этой идеи уже на пороге?

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Видео: АВТОВАЗ/YouTube

Фото: скриншот с видео