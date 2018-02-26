С 1976 по 1998 год на АВТОВАЗе заглавные буквы ГК перед фамилией Мирзоева отождествляли имя-отчество Георгия Константиновича с его должностью — главный конструктор. Под его началом была проведена глубокая модернизация заднеприводных Жигулей, появились на свет легенда отечественного автопрома Нива, первый советский массовый переднеприводный автомобиль Самара, маленькая Ока, Калина, Приора...

Георгий Мирзоев

Здесь он был на своем месте! Глубокие знания позволяли ему на равных обсуждать нюансы любых технических решений с узкими специалистами по двигателям, трансмиссии, шасси, кузовам, электрике и даже с дизайнерами. Он взял на себя смелость освоить такие инновационные для своего времени технические решения, как бесконтактное зажигание, впрыск топлива, подушка безопасности, без которых современный автомобиль просто немыслим.

Под его началом проведена глубокая модернизация заднеприводных Жигулей — созданы модели 2104, 2105, 2107. Появились на свет легенда отечественного автопрома Нива, первый советский массовый переднеприводный автомобиль Самара, маленькая Ока, а также Калина и Приора, по сию пору сходящие с заводского конвейера.

Георгий Константинович помог появиться на свет мелкосерийным моделям — удлиненной Ниве ВАЗ-2131, трехдверной Приоре, полноприводной Надежде ВАЗ-2120.

Георгий Мирзоев

Высокая ответственность уживалась в нем с чувством юмора. Однажды, начиная заводское совещание, Мирзоев посетовал на то, что от какого-то отдела вместо приглашенного руководителя присутствует делегированный инженер. «Как награды получать, так они сами идут, а если чувствуют, что светят плюхи — посылают молодых». И обратился к присутствующему с вопросом: «Тебе бронежилет-то дали?»...

После ухода с должности главного конструктора Мирзоев руководил разработкой перспективной техники — электромобилей, автомобиля на топливных элементах, подталкивал проекты на газовом топливе.

Больше четверти века Георгий Константинович поддерживал контакты с журналом «За рулем», передавая на редакционные испытания вазовскую технику и обсуждая с редакторами полученные результаты. И всегда принимал участие в дискуссиях с нашими читателями — владельцами Жигулей, Нив и Лад…

Прощаясь с Георгием Константиновичем, вряд ли можно сказать лучше, чем Леонид Филатов:

Он замолчал. Теперь он ваш, потомки.

Как говорится, «дальше — тишина».

У века завтра лопнут перепонки, —

Настолько оглушительна она.

Георгию Константиновичу Мирзоеву было 84 года.