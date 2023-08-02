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Дорожная разметка неудачная? Вот как ее изменить

Кто составляет планы дорожной разметки? Как это согласовывается? Как жители могут принять в этом участие? Письмо с такими вопросами «За рулем» получил от читателя.

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– Я несколько раз проехал по Коровинскому шоссе в Москве от Ижорской улицы до Дмитровского шоссе, говорилось в письме. – Готов обнять человека, который там разметку делал. Встал в левый ряд, если тебе всю улицу проехать надо, – и едешь ПРЯМО. Без перестроений. Для поворота налево в разметке предусмотрены карманы.

И обратный пример: ул. Беломорская в сторону Ленинградского шоссе. На светофоре при пересечении с ул. Смольная левая полоса почему-то только для поворота налево, правая – прямо и направо. Раньше там налево разрешалось всем, потом улицу долго реконструировали, и на период реконструкции движение налево сделали под стрелку только для троллейбуса. Потом снова открыли движение для всех. Стрелку убрали, троллейбус заменили на автобус, а движение по полосам почему-то оставили.

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Мы нашли того человека, которого захотел обнять наш читатель. Это Андрей Мухортиков, заместитель начальника управления оптимизации и безопасности дорожного движения ГКУ ЦОДД Москвы, который несколько лет назад и сделал проект организации движения по Коровинскому шоссе.

Комментарий специалиста

Андрей Мухортиков, заместитель начальника управления оптимизации и безопасности дорожного движения ГКУ ЦОДД Москвы:

За проекты организации движения в Москве отвечает ЦОДД (Центр организации дорожного движения), непосредственно работы выполняет комплекс ЖКХ.

Каждый год мы с коллегами вносим сотни изменений в дорожную разметку дорог и улиц Москвы. Большинство изменений достаточно мелкие, но 50–100 изменений серьезно улучшают движение: за счет сужения рядов добавляются новые полосы движения, новые левые повороты и развороты, парковочные места, иногда выделенные полосы.

Например, в этом году переразметили 5 километров Мичуринского проспекта – от метро Раменки до МКАД: добавилось 4 новых разворота и дополнительная полоса в сторону области. Продолжается переразметка МКАД (добавляем 6‑й ряд и прикрываем островками выезды с примыканий) и Третьего кольца.

Иногда с помощью разметки схему движения улучшить сложно. Например, улицу Беломорская, про которую говорит читатель, отремонтировали – и теперь без строительных работ (изменения конфигурации островков и физического добавления полос на отдельных участках) там сложно что-то изменить. А процесс согласования и запуска капитальных строительных работ – дело не быстрое.

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Тем не менее, жители конкретных районов, которые видят проблемы на тех улицах, по которым они каждый день ездят, могут обращаться в транспортный комплекс города через интернет, на сайте

transport.mos.ru есть работающая форма обратной связи. Каждое обращение внимательно анализируется, классифицируется и на каждое обращение направляется аргументированный ответ. И даже если на свое обращение человек получил отрицательный ответ, это обращение не пропадает, а учитывается в работе. И, если на организацию движения на конкретном участке конкретной улицы жалуется много жителей города, то этот участок потом обязательно будет изменен и улучшен.

Можно обращаться и ко мне напрямую, я не прячусь от общения с людьми и открыт для новых идей. Я веду свой Telegram-канал («Канал Андрея Мухортикова»), где автомобилисты Москвы и области могут не только задать мне вопрос по конкретному участку дороги, но и дать свои предложения, как сделать лучше. Некоторые идеи обычных водителей очень хороши и порой превосходят по эффективности идеи специалистов с опытом проектирования. Это связано с тем, что люди каждый день ездят по этим участкам дорог и знают реальную обстановку в конкретном месте лучше, чем любые цифровые модели.

А если я живу не в Москве?

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Автомобилистам Москвы уже понятно, куда надо писать, чтобы ликвидировать ошибки в организации движения. А что делать жителям других городов?

К сожалению, транспортные чиновники в регионах не ведут свои Telegram-каналы и общаются с гражданами только через формы обратной связи на интернет-порталах соответствующих ведомств. Но иногда это тоже работает эффективно.

Найдите соответствующий адрес в интернете, напишите обращение. На него должны ответить в течение 30 дней, причем ответ должен быть предметным и обоснованным.

Если же вы получили ответ «ни о чем» – такое, к сожалению, тоже бывает – то подобную отписку можно обжаловать. Путь не быстрый, но это лучше, чем ничего.

  • Новый закон о камерах на дорогах вступит в силу 1 сентября 2024 года. Что в связи с этим изменится для водителей, рассказано тут.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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За РулемПетр Шкуматов
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