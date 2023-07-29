3 совета водителям по дороге на море

О некоторых ловушках молодые водители даже не подозревают, а опытные уже могли и позабыть.

В наше время различных подстав с участием сотрудников ГИБДД стало заметно меньше. Тем не менее, отправляясь на своей машине в отпуск нужно сохранять бдительность и не надеяться, что поездка обойдется без проблем.

Совет 1. Убедитесь в отсутствии непогашенных штрафов

Многие водители при получении штрафов стремятся оплатить их сразу же. Однако если автовладелец проживает не по адресу прописки, то может и не знать, что ему было выслано «письмо счастья».

В случае несвоевременности оплаты штрафа по статье 20.25 КоАП РФ его сумма увеличивается вдвое. Также, согласно закону, в случае просрочки оплаты предусматривается административный арест до 15 суток или назначается до 50 часов обязательных работ.

Судебное решение может быть применено на месте остановки вашего ТС. Инспектор вправе доставить вас в ближайший отдел полиции. При этом нахождение в машине вашей семьи в расчет принято не будет.

Как избежать подобной ситуации? Перед поездкой проверьте свои штрафные долги. Это позволит вам спокойно доехать до желаемого места, а не до спецприемника в захудалом городишке.

Совет 2. Квас из бочек лучше не употреблять

Дорога к югу в большинстве случаев сопровождается жарой. И бочка с надписью «Холодный квас», стоящая на обочине, вызовет большой соблазн. А в сети можно встретить байки о подставе с квасом. Суть в том, что в бочку с квасом якобы могут добавить спирта. При этом за ближайшим поворотом ожидает экипаж ГИБДД, которому номер вашей машины сообщит заботливая продавщица кваса. Едва ли сегодня можно встретить настолько наглый развод на дороге.

Но ведь от кваса можно захмелеть и безо всякого добавления спирта. Мы проводили такой эксперимент. Вот что у нас получилось:

Имейте ввиду, если алкотестер покажет превышение допустимой нормы, вам грозит штраф в 30 тыс. рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 18 месяцев до 2 лет. Обидно то, что вроде бы и подстава, но пить квас из бочки никто вас не заставлял.

Как избежать подобной ситуации? Если знаете, что в дороге захочется пить, то приобретать напитки лучше на АЗС или в магазине.

От употребления кваса и других напитков даже с незначительным содержанием спирта лучше отказаться до окончания поездки.

Совет 3. Не превышайте скорость в зоне ремонтных работ

Отпуск не безграничный и доехать к месту отдыха хочется как можно быстрее. Но по закону подлости на трассе постоянно встречаются временные знаки ограничения скорости. Даже если дорога без признаков ремонта и с хорошо заметной разметкой, опытные водители не будут торопиться. Лучше набраться терпения и проехать «ремонтируемый участок» соблюдая требуемый скоростной режим и не совершая обгоны (они тоже обычно запрещены в зоне ремонта).

Вероятность быть остановленным ГИБДД в зоне проведения ремонтных работ велика. Если будете ехать в прежнем темпе 90-100 км/ч, то превышение скорости окажется значительным. Ведь в зоне ремонта скорость, как правило, ограничена 40 км/ч. Превышение на 60-80 км/ч карается штрафом в 2000-2500 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев (при повторном нарушении права забирают на год). За обгон в неположенном месте вас также могут лишить прав.

Сложности ситуации добавляет статья 29.5.1 КоАП РФ, согласно которой рассмотрение дела по этому нарушению будет производиться именно по месту его совершения. Конечно, можно пытаться ходатайствовать о переносе рассмотрения по адресу вашего проживания, но шансов получить положительный ответ практически нет.

Как избежать подобной ситуации? Все очень просто: не обгоняйте там, где это запрещено и соблюдайте скоростной режим. Как бы ни было муторно плестись 20 км/ч за медленно идущим грузовиком, это в любом случае будет проще, чем объясняться с инспектором. А лишение прав по дороге в отпуск вообще ни с чем не идет в сравнение.