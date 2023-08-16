Названа жидкость, без которой автопутешествие невозможно

Купить эту жидкость можно далеко не везде, поэтому эксперты рекомендуют ею запастись.

В дальнюю дорогу можно запастись и топливом, залив его не только в бак, но и в канистры, и водой, которой можно умыться, помыть фрукты или лобовое стекло, и антисептиками… Но все это можно купить на любой заправке или в магазине.

А есть одна жидкость, без которой современные автомобили далеко не уедут, предупреждает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин.

Это обычное моторное масло. Вот его купишь далеко не везде – марка, линейка, вязкость накладывают свои ограничения, а магазины не могут держать широкий ассортимент масел, и нужное придется поискать. Но зачем тратить время на поиски, если можно взять запас масла с собой?

А зачем нужен запас масла? Особенность современных моторов такова, что они сжигают больше масла, чем двигатели образца начала века. Это происходит и из-за повышенной степени сжатия, из-за чего растет давление в цилиндрах. В результате газы легче проходят через поршневые кольца в вентиляцию картера, а затем попадают в камеру сгорания.

Если у вас турбированный двигатель, то некоторое количество масла попадает в компрессорную часть, откуда летит, опять же, в цилиндры.

И чем выше скорость, тем больше угар масла: на 90 км/ч его можно и не заметить, но на 120-130 км/ч, на которых можно ездить без риска быть оштрафованным по некоторым платным дорогам, расход масла может шокировать даже владельцев совсем новых автомобилей.

Поэтому совет эксперта прост: отправляясь в путешествие на автомобиле, всегда берите с собой литровую упаковку масла – того, которое залито в двигатель вашего автомобиля.

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Фото: Unsplash

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина «Вода, бензин, спирт… – какие жидкости пригодятся в путешествии?».