Проголосуйте за лучшие автокомпоненты и дополнительное оборудование, представленное на российском рынке.

Почему я должен голосовать?

За последние пару лет кардинально изменился не только российский автомобильный рынок, но и рынок автокомпонентов. Многие известные и популярные марки ушли из нашей страны. Их продукцию если и можно найти, то далеко не везде и совсем по другим ценам. Но свято место, как известно, пусто не бывает. Бизнес отреагировал быстро - на смену одним брендам приходят новые, ранее неизвестные. Старые отечественные производители и немногочисленные оставшиеся иностранные компании пытаются укрепить и расширить свои позиции. К сожалению, в такое время активизируются продавцы некачественного товара и откровенного контрафакта. Как простому автомобилисту отделить зерна от плевел?

Очень просто – стать участником нашего голосования. Опыт одного человека не всегда точен. Мнению десяти уже можно доверять. А голос тысяч российских автолюбителей позволит точно определить, кто есть кто на нашем рынке автокомпонентов.

Результаты голосования помогут миллионам россиян выбрать достойные, качественные автокомпоненты и дополнительное оборудование, продлить жизнь своего авто и сэкономить деньги.

Номинации премии потребительского доверия Бренд года «За рулем»

Выбор лучших проводится в шести номинациях:

1. АЗС

2. АКБ

3. Шины

4. Автохимия

5. Моторные масла

6. Автоэлектроника

Голосование пройдет в два этапа

На первом вам будет предложен список самых популярных, в каждой из номинаций, брендов. Нужно отметить несколько, на ваш взгляд, лучших. Также есть возможность добавить любую марку, не включенную в список – вдруг мы кого-то пропустили? Голосование в каждой номинации продолжается 5 дней.

По результатам первого этапа экспертный совет редакции «За рулем» сформирует списки по номинациям, куда войдут бренды, заслужившие наибольшее доверие россиян.

На втором этапе почти все повторится: голосование пройдет по тем же номинациям. Только отметить нужно будет одну марку, лучшую из лучших! По-вашему, конечно, мнению.

Дальше будет подведение итогов, публикация результатов (мы же обещали поделиться вашим опытом) и награждение победителей.

Где голосовать?

Голосование пройдет на сайте «За рулем» и в наших аккаунтах в социальных сетях. Никаких личных данных указывать не нужно, свой голос вы отдадите инкогнито. Если не успели проголосовать в какой-либо из номинаций, не беда – можно перейти по ссылке и ваше мнение будет учтено. Не готовы голосовать во всех номинациях – выбирайте те, где вам есть что сказать.

Следите за нашими публикациями, помогите нам в составлении шорт-листов и обязательно выбирайте самых лучших. Участие в любом конкурсе – это интересно. А в нашем случае еще и полезно. Ведь мнение многих экспертов – самое достоверное. И эти эксперты – вы. Поделитесь своим опытом со всеми автомобилистами России!

Первая номинация - АЗС

Этот сегмент рынка «тряхнуло» неслабо.

Голосование продлится до с 12 по 16 октября. Дальше – следующая номинация, актуальная для многих как раз в октябре. Будем выбирать лучшего производителя АКБ. Не пропустите!

Переходите на страницу голосования и поделитесь своим опытом.