Премия потребительского доверия «Бренд года «За рулем» проводится ежегодно с 2023 года

Учредитель и организатор премии – ООО «За рулем». Это уникальный конкурс, в котором самые популярные марки определяют потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство, которое впоследствии информирует миллионы российских автомобилистов о товарах, которым точно можно доверять.

Миссия премии

Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.

Номинации

С 2026 года голосование по выбору победителей проводится в 12 номинациях:

1. АЗС

2. АКБ

3. Моторные Масла

4. Антифризы

5. Автомобильные лампы

6. Автомобильные фильтры

7. Автохимия

8. Тормозные Колодки

9. Автоэлектроника

10. Подшипники

11. Шины

12. Щетки стеклоочистителя

Организатор оставляет за собой право расширения/изменения списка номинаций.

Выбор номинантов

Номинантом может стать любой бренд автомобильных товаров в предложенных организатором номинациях, официально представленных на российском рынке.

Список номинантов составлен на основе данных аналитического партнера премии - исследовательской компании РОМИР, которая провела анализ рынка автокомпонентов в России на основе данных своей Потребительской панели, объединяющей 40 тысяч респондентов, репрезентативно представленных по всей стране.

РОМИР исследовал электронные чеки респондентов за последний год, которые ежедневно сканируют свои товары. Для определения рейтинга популярности марок в каждой из перечисленных выше категорий была использована частота покупок по всей России. Данные профессионального исследования были дополнены за счет брендов, предложенных экспертами «За рулем».

Кроме того, на первом этапе голосования любой его участник может добавить своего номинанта, если не нашел его в предложенном списке на первом этапе голосования.

Кто выбирает

Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.

Методика голосования

Выбор победителя и призеров проводится в два этапа. На первом членам народного жюри премии предлагается в каждой номинации отметить три лучших, по их мнению, бренда. Возможно добавить своего номинанта, если того нет в предложенном списке. По результатам первого тура бренды, набравшие максимальное число голосов, попадают в шорт-лист премии и участвуют в следующем туре голосования.

Во втором туре голосующие могут выбрать единственный бренд из шорт-листа. Добавление своих номинантов не предусмотрено. Победитель и призеры определяются по числу отданных за тот или иной бренд голосов. В случае равенства голосов преимущество получает бренд, показавший лучший результат на первом этапе голосования.

Где голосовать

Двухэтапное голосование проходит в указанные организатором сроки на сайте zr.ru и в аккаунтах «За рулем» в социальных сетях.

По итогам второго тура голосования в каждой номинации выявляется TOP-3 брендов (первое, второе, третье место). Победители и призеры награждаются дипломами.

В течение года после награждения лауреатов премии на информационных ресурсах «За рулем» проводится кампания по информационной поддержке конкурса с постоянным упоминанием победителей и призеров.

Лауреаты имеют право в течение года использовать в рекламных и маркетинговых целях информацию о завоевании титула «Бренд года «За рулем». Для этого организатор предоставляет победителям визуальный стиль премии.