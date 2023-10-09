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Бренд года «За рулем» — наши партнеры

Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем» определит лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на нашем рынке.

Генеральный спонсор премии — бренд Gislaved

ООО «Тайрс РУС»| ИНН 7706560230| erid: 4CQwVszH9pUmpWS65GC Gislaved

Бренд Gislaved, основанный в 1983 году в Швеции, известен автолюбителям многих стран, в том числе и в России. Более 100 лет мы совершенствуем технологии производства шин, адаптируя их к суровым условиям северных стран, повышая безопасность и эффективность. В России бренд хорошо знаком с 2000-х годов, где автолюбители оценили высокую надежность и долговечность шин.

Современные модели Gislaved являются усовершенствованными преемниками технологий премиальных шин. Инновационный асимметричный рисунок протектора моделей специально разработан для современных автомобилей, оборудованных электронными помощниками торможения и курсовой устойчивости, таких как ABS и ESP, с целью повышения их эффективности, особенно на поворотах и при маневрах на скользкой дороге.

Мы стремимся сделать жизнь водителей проще, предлагая шины, которые повышают комфорт и безопасность в каждой поездке.

Переходите на страницу голосования Премии потребительского доверия Бренд года «За рулем» и поделитесь своим опытом.

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