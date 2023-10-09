Бренд года «За рулем» — выбираем лучших из лучших
Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем» определит лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на нашем рынке.
Голосование в этой номинации еще не началось!
Но совсем скоро это изменится.
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А пока...
Переходите на страницу голосования в уже открытых номинациях и поделитесь своим опытом.
Генеральный спонсор премии — бренд Gislaved
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