Андрей Федорцов: «Меня учили не просто вождению, а искусству вождения»

Для чего подпрыгивать, если на тебя несется машина? Почему не стоит идти на ТВ по блату и при чем тут Джереми Кларксон из Top Gear? Все подробности – в интервью «За рулем» с ведущим «Главной дороги» на НТВ Андреем Федорцовым.

10 октября телеканал НТВ отмечает 30 лет, 18 из которых в эфире идет программа «Главная дорога». Мы пообщались с ее ведущим Андреем Федорцовым и выяснили, что он думает о платных парковках, манере вождения наших автомобилистов и суевериях телевизионщиков. Спойлер: любителям семечек, халявы и «игр в шашки» прочитанное может не понравиться.

Про водителей и вождение

— Андрей, в этом году НТВ исполняется 30 лет – для телеканала возраст солидный. Что бы вы ему пожелали, чтобы не только имеющуюся аудиторию удержать, но и «поколение Ютуба» привлечь?

— Я вообще очень люблю сниматься в «коротышках» (короткометражные фильмы. – Прим. ред.), где задействованы молодые актеры. Потому что я вижу, какая у этих ребят любовь к своему делу. В свою очередь они у нас, опытных актеров, учатся профессии. Поэтому я бы пожелал НТВ ценить профессионалов, которые давно работают на канале, и в то же время набирать молодых ребят. Важно: именно талантливых ребят, а не людей по знакомству.

— К вам самому часто обращаются с просьбой замолвить словечко?

— Периодически знакомые звонят и говорят, допустим: «Слушай, у тебя же друг в театральном работает. А можешь ему позвонить по поводу моей дочки?» Я в таких случаях всегда отвечаю отказом, и люди обижаются. Тогда я им объясняю, что по блату можно взять кого угодно и куда угодно. Но зачем? Чтобы над человеком четыре года потом издевались, потому что у него нет актерского таланта? Вот отсюда у нас и возникает такая вседозволенность на сцене. Многие считают, что достаточно просто быть энергичным человеком или открывать рот под «фанеру». Это не так: сначала необходимо изучить основы профессии, а уже потом работать с опорой на них.

— Также вас можно поздравить с еще одним важным событием – совершеннолетием «Главной дороги». За эти 18 лет автомобильные технологии проделали огромный путь. Как вам кажется, технический прогресс сильно повлиял на российских автомобилистов? Изменилось отношение людей к рулю?

— Отношение не изменилось. Мы по-прежнему боремся с пьяными и хамами на дорогах. Все потому, что дело не в руле, а в воспитании человека. Ну и, конечно же, в штрафах.

— Про штрафы давайте поподробнее. Насколько они эффективны?

— В той же Финляндии люди очень спокойно ездят, по правилам. Если финн выпил, он непременно заказывает до дома такси, даже если ему ехать каких-то пару километров. За руль он пьяным не сядет ни в коем случае. И немаловажную роль здесь играет не только ответственное отношение к вождению, но и то, что штраф за пьяное вождение составляет минимум 170 евро (примерно 17 500 рублей по курсу на момент публикации. – Прим. ред.). Кроме того, водитель рискует лишиться прав, а чтобы получить их обратно, нужно будет заплатить уже несколько тысяч евро и пройти бумажную волокиту. Думаю, и у нас нужно вводить максимально высокие штрафы за серьезные нарушения ПДД. А если поймали в нетрезвом виде – сразу сажать. Причем сделать так, чтобы даже при смене фамилии такой человек больше не мог сесть за руль. Бороться нужно жестко и бескомпромиссно.

— Помимо штрафов есть еще и «народный контроль». Недавно в одном из выпусков «Главной дороги» рассказывали, что в Татарстане заработали Telegram-боты для жалоб на нарушения ПДД и пьяных водителей. Что думаете об этой идее? Стоит ли распространить ее на всю страну?

— У нас во многих городах есть такие боты, но пока неофициально. Инициатива правильная, нужно ее внедрить на уровне закона.

— Но тут ведь палка о двух концах: с одной стороны, это серьезный шаг в сторону безопасного вождения, а с другой – прекрасный повод насолить «ближнему своему». А историю с доносами мы уже проходили…

— … Подождите. Если у меня на глазах человек пересекает две сплошных, подрезает пассажирский автобус или резко перестраивается без поворотников, я с удовольствием сниму видео и отправлю в такой чат-бот. Если вы стали свидетелем преступления и у вас есть доказательства, неужели вы не предоставите их полиции? Здесь все то же самое. Только теперь это можно сделать быстро и анонимно. Любая форма борьбы со злостными нарушителями – правильная, ведь речь идет о безопасности людей. Но одно дело – голословный донос, и совсем другое – сообщение, подкрепленное фотографиями или видео.

Про автомобили и инспекторов ГИБДД

— Мы все говорим о каких-то абстрактных водителях. Лично для вас вождение – это хобби или необходимость?

— Я не рассматриваю вождение как работу или хобби, но убежден, что машину надо не просто водить, а чтобы это было с любовью. На права я сдавал на автомобиле «Урал». Представляете себе эту огромную машину прямо посреди Питера? Так вот, вождение у нас вел один интеллигентный дедушка, который нам всегда говорил: «Ребята, я вас учу не просто вождению, а искусству вождения». И вот это, на мой взгляд, очень важное замечание. Я вообще по первому образованию моторист-рулевой (Андрей Федорцов окончил Ленинградское мореходное профессионально-техническое училище №64 с красным дипломом. – Прим. ред.). Сейчас был бы уже капитаном. И вот как капитан должен знать, из чего состоит корабль, так и водитель должен знать, как устроен мотор.

— С водителями разобрались, а какие у вас отношения с инспекторами ГИБДД? Бывали случаи, когда вас отпускали просто потому, что вы – ведущий популярной автомобильной передачи?

— Были такие моменты. До того, как ввели не облагаемый штрафом порог скорости 20 км/ч, несколько раз останавливали за превышение. Увидев меня за рулем, просили сфотографироваться и отпускали. Но то было раньше. Сейчас я вожу очень аккуратно, потому что каждый день вижу последствия безрассудной езды – наши зрители присылают нам кадры со всей страны. Так что сейчас я езжу за рулем «по-фински» [улыбается].

— В этом году на улицах Петербурга парковка стала платной. В городе много споров вокруг этой темы, даже случаи вандализма в отношении паркоматов бывали. Вы как коренной петербуржец за или против платных парковок?

— Вы на больное нажали. Я живу в районе, где для того, чтобы парковаться бесплатно, мне необходимо было оформить парковочное разрешение. Я подал заявку на сайте госуслуг Санкт-Петербурга – кстати, пока заполнял форму и загружал документы, вспомнил весь словарь ненормативной лексики. И вот, спустя полтора месяца, я получил уведомление, что права парковаться возле своего же дома не достоин. Поспрашивал у знакомых и выяснил, что всем, кто подавал заявку онлайн, в парковочном разрешении отказали. А вот те, кто приходил в МФЦ лично, этот «тест» прошли. Правда, сперва они прошли семь кругов бюрократического ада. Так что в целом идея платных парковок – рабочая, например, в Москве. Она людей дисциплинирует. Но вот в Питере – это какой-то позор, как говорил Швондер из повести Булгакова «Собачье сердце».

Про суеверия и лайфхаки из «Главной дороги»

— Считается, что телевизионщики – люди суеверные. Это так? Какие приметы появились у вас за время работы ведущим? Условно, если сценарий программы упал, на нем сперва нужно посидеть?

— Я соблюдаю некоторые приметы перед выходом на сцену. Какие конкретно, не скажу. Но вообще у меня всегда срабатывает одна вещь: если я что-то забуду, к примеру, в гостинице на гастролях, то потом все идет наперекосяк. По поводу сценария – чистая правда. Если текст падает, я всегда сажусь на него. Также нельзя ни в коем случае грызть семечки на площадке. Это пошло еще с тех времен, когда снимали на пленку. Попала на нее шелуха – считай, брак. Но и по сей день тому, кто начнет грызть семечки в присутствии оператора, может не поздоровиться [смеется].

— В постоянной рубрике «Испытано на себе» вы даете зрителям наглядные советы, как вести себя в сложных ситуациях на дорогах. Какие из этих лайфхаков выручали лично вас?

— Расскажу про лайфхак, который помог не мне, но многим нашим зрителям. Если помните, мы в нескольких наших выпусках рассказывали, как правильно сгруппироваться, если на тебя едет автомобиль. Главное – успеть подпрыгнуть перед столкновением, чтобы удар о ветровое стекло пришелся спиной по касательной. После выхода передач в эфир зрители присылали нам много писем с благодарностями. Рассказывали, что в момент аварии вспоминали наш совет и это помогало им отделаться ушибами, а не переломами.

Андрей Федорцов (справа) с соведущим Денисом Юченковым

— В сценарий программы вы самостоятельно можете вносить какие-то изменения?

— Обычно происходит так: режиссер дает нам с Денисом Юченковым (соведущим. – Прим.ред.) определенную тему. Поскольку мы с ним оба водители, мы просто начинаем эту тему развивать так, как если бы мы сами оказались в той или иной ситуации. Получается практически аналог английской передачи TopGear…

— … Звучит как отсылка к первоапрельской шутке НТВ от том, что Джереми Кларксон станет ведущим «Главной дороги». Эта новость в свое время много шума наделала.

— Было дело. Помню, даже фотографии по Сети разлетелись, где он после увольнения из Top Gear якобы на «Главную дорогу» перешел. Эти кадры стали популярным мемом. Мне тогда еще все знакомые звонили и спрашивали: «Как это, он с тобой? Как вы общаетесь?». Я подыгрывал: «По-русски. Он ради съемок русский выучил».

— Вы являетесь ведущим «Главной дороги» уже 16 лет. Расскажите, почему это – лучшая работа в мире?

— Потому что это возможность заниматься любимым делом. Я вообще к каждой своей роли отношусь, как к ребенку. У меня у самого четверо детей, так что к работе я отношусь, как и к ним, – с любовью.

Фото: НТВ