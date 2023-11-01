Конкурс с призом! – задачка про «додув» для дизеля

За ответ на задачу № 185 «Что творит Kalos?» из августовского выпуска журнала «За рулем» Александр Андрианов из Ульяновска получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow.

ЗАДАЧА № 188

Додув Volvo

Сергей Алексеевич рассказывает приятелям в клубе: «Гонял я свою Volvo V90 Cross Country на ТО. Разговорился с мастером о том, что очень уж хороший разгон у машины. А тот и начал объяснять, что у моего дизелька не только наддув стоит, но и еще какая-то система. Только я дослушать не успел – подрядчик позвонил».

Что за система улучшает приемистость автомобиля?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 декабря 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Читателям предлагалось рассказать, с какой неисправностью прокатного автомобиля Daewoo Kalos столкнулся во время отпуска Юрий, когда машина при первой же поездке показала слишком большой расход топлива. А главное – нужно было определить, как он с честью вышел из затруднительной ситуации.

Ответов пришло очень много, почти все они были правильными и отличались лишь полнотой. Поэтому победителем на сей раз мы выбрали читателя, приславшего исчерпывающий и верный ответ раньше других.

Конструкция термостата: 1. Клапан; 2. Шток; 3. Пружина клапана; 4. Твердый термочувствительный наполнитель; 5. Резиновая вставка.

Как было сказано в задаче, Юрия смущали некоторые показатели на приборной панели. Бюджетные автомобили Daewoo начала 2000‑х годов не имели богатых комплектаций с хорошим бортовым компьютером, поэтому водитель мог обратить внимание только на базовые индикаторы. Среди них – указатель температуры двигателя.

В условии задачи не зря указано, что Юрий ездил на отдых именно в ноябре. Средняя температура в этом месяце на Кипре не поднимается выше 22 градусов. То есть основной зной уже прошел, установилась мягкая погода, что и стало предпосылкой для увеличения расхода недешевого бензина.

На прокатном автомобиле была проблема с термостатом. Термостат на автомобиле необходим для регулирования температуры охлаждающей жидкости двигателя. Он открывается и закрывается в зависимости от нагрева мотора, чтобы поддерживать его оптимальный тепловой режим.

Форма бампера и решетки радиатора позволили разместить большой кусок упаковочного картона от замка капота до самого низа.

Если двигатель холодный, клапан закрыт, и охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу, включающему рубашку охлаждения двигателя, радиатор отопителя и контур обогрева корпуса дроссельной заслонки. Когда мотор нагревается до определенной температуры, термоэлемент внутри термостата начинает расширяться и выталкивать шток. Клапан открывается и пропускает охлаждающую жидкость в радиатор (большой контур). Охлажденный антифриз поступает обратно в двигатель, снижая его температуру.

По достижении оптимальной рабочей температуры термостат поддерживает ее на постоянном уровне, продолжая регулировать поток охлаждающей жидкости. Если температура двигателя начинает снижаться, то клапан начинает закрываться, чтобы ограничить ток жидкости через радиатор. Срабатывает клапан термостата в довольно узком диапазоне, поддерживая, чаще всего, 82–95 °C.

В нашем случае наверняка произошла поломка термостата. Он оказался постоянно открытым. Двигатель не мог выйти на необходимую рабочую температуру, поэтому электронная система управления принудительно подавала больше топлива, чтобы обеспечить эффективный «прогрев» мотора. Водитель проявил смекалку, закрыв радиатор картонкой, чтобы воздух под большим скоростным напором не попадал на него. Это искусственно повысило температуру антифриза, фактически заставив работать двигатель правильно. Интересно, что в жаркий сезон поломка не проявлялась, а с понижением температуры проблема стала прогрессировать. Повлияло и то, что по окончанию горячего сезона дороги на Кипре становятся свободнее, а значит, обдув радиатора сильнее.

Александра Андрианова поздравляем с победой!

«За рулем» можно читать и в Телеграм