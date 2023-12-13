Купить автомобиль и сэкономить на обслуживании

При выборе авто важны не только дизайн и мощность, но и стоимость ТО.

Бренд Москвич совсем молодой, но уже успел завоевать доверие покупателей. На сегодняшний день в его модельной линейке три автомобиля: бензиновый кроссовер Москвич 3, электрокар Москвич 3e и появившийся не так давно седан Москвич 6.

Цены всегда диктует рынок, но уже известно, что в 2024 году две модели, Москвич 3 и Москвич 6, будут собирать по полному циклу (сейчас крупноузловая сборка), что должно позитивно отразиться на цене. Кроме того, ожидается и пополнение модельного ряда – в первой половине 2024 года должен появиться Москвич 5, а к концу следующего года – и большой кроссовер Москвич 8.

Москвич 3e

Выбирая автомобиль, покупатели интересуются ценой, техническими характеристиками, доступными опциями, удобством и комфортом салона и т. д. И порой забывают о том, что на машине не только ездят – ее приходится обслуживать и ремонтировать, и это стоит денег, порой немалых. И не все автопроизводители на рынке предоставляют равные условия в этом отношении.

На «Москвиче» еще на этапе запуска бренда публично анонсировали, что обслуживание автомобилей марки должно быть комфортным и, главное, – доступным.

Регулярное ТО у Москвичей сегодня существенно выгоднее, чем у конкурентов. Проверить это легко: все регламентные работы прозрачны и описаны на официальном сайте. При этом на сайте «Москвича» указываются максимально допустимые цены на ТО, а это означает, что у конкретного дилера цены могут быть ниже.

Чтобы не быть голословными, рассмотрим несколько примеров.

Бензиновые кроссоверы

Если рассмотреть первенца марки – Москвич 3 с вариатором, то цена пяти первых плановых ТО на сервисе у официального дилера обойдется в 71 400 рублей (в расчет берутся необходимые регламентные работы по пробегу, в том числе 1 замена тормозной жидкости). Для модели того же сегмента Geely Coolray (1,5Т) эти операции будут стоить уже 114 446 рублей, для Chery Tiggo 4 CVT 1,5 – от 100 000 до 122 000 рублей, а для Changan CS35 – 153 000 рублей (без учета стоимости ТО-0).

Тут важно понимать, что стоимость ТО от дилера к дилеру может отличаться. Мы сравнивали цены крупных дилеров, представленных в Московском регионе. Вот что у нас получилось.

Цены на ТО-1:

Москвич 3 – 9600 руб. (1,5 л, 160 л.с., коробка передач – вариатор)

Chery Tiggo 4 – 12 000 руб. (1,5 л, 147 л.с., вариатор)

Geely Coolray – 16 500 рублей (1,5 л, 147 л.с., 7-диапазонный автомат).

Changan CS35 – 19 200 руб. (1,6 л, 117 л.с., 6AT)

Электрокары

Направление электромобильности в России только развивается, тем не менее кроссовер Москвич 3е (мощность 193 л.с., запас хода – 410 км, привод – передний) уже нашел своих почитателей. Тем более что стоимость обслуживания электрокаров априори всегда ниже, чем бензиновых машин. За пять первых ТО владелец Москвича 3е заплатит 45 600 рублей.

Конкурентов среди «электричек» пока мало, поэтому для сравнения взяли только одну ближайшую по характеристикам модель – Evolute I-JOY (мощность 163 л.с., запас хода – 407 км, привод – передний). Стоимость ТО для этой модели составит, в среднем, 66 700 рублей (без учета ТО-0).

Интерьер Москвича 3e

Седаны

Среди ближайших конкурентов седана Москвич 6 можно рассмотреть такие китайские автомобили, как Omoda S5 и Bestune B70. У сравниваемых моделей есть версии с автоматической коробкой передач или вариатором.

Тут суммарная стоимость ТО1-ТО5 для Москвича 6 составит 71 800 рублей, для модели Omoda S5 – 118 400 рублей, а для Bestune B70 аналогичные операции будут стоить порядка 123 000 рублей.

Цены на ТО-1:

Москвич 6 – 9600 рублей (1,5 л, 136 л.с., CVT)

Omoda S5 – 16 700 рублей (1,5 л, 147 л.с., CVT)

FAW Bestune B70 – 16 900 рублей (1,5 л, 160 л.с., DCT).

Внутри бренда

Если сравнивать регламентные работы внутри марки Москвич, то очевидно, что самым выгодным (в плане обслуживания) окажется электрокар – за первые пять ТО нужно будет заплатить всего 45 600 рублей. Работы на бензиновую версию М3 с механикой обойдутся в 72 100 рублей, на авто с вариатором – в 71 400 рублей.

Для седана М6 с вариатором и мотором 136 л.с. на 5 обслуживаний потребуется 71 800 рублей, с роботизированной коробкой передач и более мощным двигателем (174 л.с.) – чуть больше, 77 700 рублей.

Таким образом, покупателям, которые только задумываются о приобретении машины, следует учесть, что комфортное владение автомобилем зависит не только от его технических характеристик и удобства, но и цен на обслуживание, которые у разных марок и моделей могут существенно отличаться.

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Для расчетов стоимости ТО по Москвичу учитывались цены, указанные на сайте производителя. В случае с Chery использовались средние цены на проводимые операции, полученные с веб-ресурса производителя. Что касается автомобилей Changan CS35, Geely Coolray, Omoda S5, FAW Bestune B70 и Evolute I-JOY, информация о средних ценах была взята из открытых интернет-источников и путем обзвона официальных дилеров марок.

В указанную стоимость может не входить часть операций, т. к. состав работ и заменяемых расходников отличаются в зависимости от марки и модели. Кроме того, цены на техническое обслуживание и запчасти у разных дилеров также могут незначительно отличаться, поскольку коммерческие структуры устраивают собственные акции и дают специальные предложения для привлечения покупателей.