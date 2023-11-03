Москвич 6 с турбомотором 1.5 и вариатором стоит 2,63 млн рублей — дорого?

«За рулем» изучил комплектацию лифтбэка Москвич 6

Москвич 6 – это вторая модель завода Москвич, образованного на месте бывшего столичного ­предприятия Renault. Модели доступны три разных сочетания мотора, трансмиссии и оснащения. Пятидверку окрашивают в пять цветов: белый, черный, серый, красный и синий.

«Шестерка» в начальной комплектации Комфорт со 136‑сильным турбомотором 1.5 и вариатором стоит 2,63 млн рублей. В такой машине «кожаный» салон, 17‑дюймовые диски, зеркала с обогревом и электроскладыванием, кондиционер, датчики света и дождя, бесключевой доступ, круиз-контроль, задний парктроник и камера заднего вида. Фары и фонари светодиодные, медиасистема с вертикальным дисплеем на 10,4 дюйма (как у топовой Весты) поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, предусмотрен USB-порт для подключения видеорегистратора. Но подушек безопасности только две, а руль регулируется лишь по углу наклона.

Машины в исполнении Бизнес (за 2,83 млн рублей) богаче на люк, частичный электропривод водительского сиденья, обогрев передних кресел, климат-контроль, задний подлокотник, виртуальную приборку, камеры кругового обзора, боковые подушки безопасности.

Третий вариант – версия Бизнес с более мощным двигателем 1.5 мощностью 174 л. с. (непосредственный впрыск) и преселективным роботом на шесть ступеней. Бензин АИ‑95 обязателен для обоих моторов. Такую машину оценили в 2,98 млн рублей.

BAIC U5 Plus, Kaiyi E5 и Omoda S5 стоят 2,05–2,63 млн рублей. Однако они относятся к сегменту С, не выходя по длине за 4670 мм. Москвич же на 100 мм длиннее. Сопоставимый с ним по размерам Chery Arrizo 8 оснащен щедрее, но и стартует с 3,56 млн рублей.

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