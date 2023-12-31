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На Руси сначала возводили мост, а потом под него запускали реку – правда или миф?

«За рулем» вспомнил старинные ноу-хау строительства каменных мостов

Дракон из Ханты-Мансийска

Каменный двухарочный мост через речку Синару на Южном Урале – единственный представитель некогда огромного села Юго-Конево на 1200 дворов.

Примечательно, что при его строительстве было использовано технологическое ноу-хау былых времен – в цементный раствор добавляли сырые куриные яйца. Более того, краеведы говорят, что мост строили вообще на берегу, а уже потом изменили русло реки!

Каменный двухарочный мост через речку Синару на Южном Урале
Каменный двухарочный мост через речку Синару на Южном Урале
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Проверка для водителя: удивительная достопримечательность Горного Алтая

После техногенной аварии 1957 года на близлежащем комбинате «Маяк» вся местность была перепахана, однако старый мост уцелел. Недавно его усилили и укрепили, а потому по нему вновь можно ездить. Впрочем, неподалеку Синару пересекает и современный автомобильный мост – у путешественников есть выбор.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России строят вечный мост?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге.
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Youtube
Количество просмотров 9
31.12.2023
Фото:Youtube
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