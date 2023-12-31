На Руси сначала возводили мост, а потом под него запускали реку – правда или миф?

«За рулем» вспомнил старинные ноу-хау строительства каменных мостов

Каменный двухарочный мост через речку Синару на Южном Урале – единственный представитель некогда огромного села Юго-Конево на 1200 дворов.

Примечательно, что при его строительстве было использовано технологическое ноу-хау былых времен – в цементный раствор добавляли сырые куриные яйца. Более того, краеведы говорят, что мост строили вообще на берегу, а уже потом изменили русло реки!

Каменный двухарочный мост через речку Синару на Южном Урале

После техногенной аварии 1957 года на близлежащем комбинате «Маяк» вся местность была перепахана, однако старый мост уцелел. Недавно его усилили и укрепили, а потому по нему вновь можно ездить. Впрочем, неподалеку Синару пересекает и современный автомобильный мост – у путешественников есть выбор.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России строят вечный мост?

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Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге.