На Руси сначала возводили мост, а потом под него запускали реку – правда или миф?
Каменный двухарочный мост через речку Синару на Южном Урале – единственный представитель некогда огромного села Юго-Конево на 1200 дворов.
Примечательно, что при его строительстве было использовано технологическое ноу-хау былых времен – в цементный раствор добавляли сырые куриные яйца. Более того, краеведы говорят, что мост строили вообще на берегу, а уже потом изменили русло реки!
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
После техногенной аварии 1957 года на близлежащем комбинате «Маяк» вся местность была перепахана, однако старый мост уцелел. Недавно его усилили и укрепили, а потому по нему вновь можно ездить. Впрочем, неподалеку Синару пересекает и современный автомобильный мост – у путешественников есть выбор.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России строят вечный мост?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!