Самый экстремальный автопробег «За рулем» (и почему он так закончился)

«За рулем» раскрыл непарадные подробности пробега Москва–Магадан 2006 года

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

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Нашу идею испытать отечественные внедорожники на маршруте от Москвы до Магадана, а заодно оценить, как меняются дороги там, где их практически нет, поддержал Росавтодор и производители автомобилей.

В пробег пошли машины, отличающиеся по цене почти в семь раз. Самый мощный двигатель на Chevrolet Blazer развивал 324 л.с., самый слабый вазовский – 80 л.с. Но все машины объединяло одно – это были внедорожники, сделанные в России.

Hummer H3 в российской глубинке выглядел инородцем, но по ходовым качествам вполне ей соответствовал.

Из Москвы стартовали модели концерна GM: Chevrolet Tahoe и Trailblazer, а также Hummer H3 калининградской сборки, российско-корейские SsangYong Rexton и Kia Sportage, а также исконно отечественные Лада 4х4 (в недавнем прошлом ВАЗ-21214 Нива), Chevy Niva и УАЗ Патриот. В Новосибирске к колонне присоединился еще и китайский пикап местной сборки – Tianme Ekuido.

SsangYong Rexton показал себя далеко не самым внедорожным автомобилем.

Дороги, которые не выбирали

Разумеется, ощущения от автомобиля, даже внедорожника, на приличном шоссе и на проселке совсем разные. Но ровных асфальтовых дорогах все машины вели себя прилично. Хотя даже тут динамика и комфорт автомобилей столь разных ценовых группа заметно различались.

Настоящие испытания автомобилей и людей начались на подъезде к Иркутску. Разрывы между асфальтовыми участками достигали 100 км. И ладно бы это была ровная грунтовка! Долгие дожди превратили некоторые участки дороги в грязевое месиво глубиной в полколеса. А сухие участки изнуряли и машины, и людей пылью и летящими из-под колес камнями.

УАЗ Патриот ломался по мелочи. Серьезных проблем не доставил.

Вот тут и стали проявляться инженерные особенности и яркие индивидуальные черты машин. Камни, проникающие в пространство между топливным баком и защитой SsangYong, протерли-таки бак. Используя накопленный еще во времена СССР опыт, бак заделали в дороге. Проверенные временем решения и навыки очень помогали в пути участникам пробега.

Проходимость Kia Sportage оценили высоко, но только при минимальной загрузке.

Дальше дорога, считающаяся федеральной, стала такой, что путешественники поставили первый рекорд: 800 км прошли за 16 часов, пробив в общей сложности семь шин.

Но что еще больше удивило, так это то, что шесть колес удалось отремонтировать в шиномонтажной мастерской, обнаруженной перед поворотом на трассу «Лена».

Это не внедорожная трасса, а один из участков федеральной дороги.

От «вспучивания» до болота

«Вспученность» и даже «пучизм» – почти официальные местные термины, характеризующие дороги, проложенные по вечной мерзлоте. Вода и мороз буквально взрывают участки трассы, образуя бугры высотой до метра. Местные жители рассказывали, что иногда это происходит внезапно, да так, что переворачиваются даже грузовики.

Так вспучитвается федеральная трасса.

Участники пробега такого (к счастью!) не испытали и не видели. Но новый рекорд поставили: объезжая «вспученности» по узкой и тоже далеко не гладкой колее, 200 км проехали за 12 часов. То есть со средней скоростью меньше 17 км/ч. Но до Якутска-таки доехали.

На вопрос, какова дорога от столицы Якутии до Магадана, местные жители отвечали по-разному. Кто-то не советовал даже пробовать, иные утверждали, что дорога вполне проходима. Но стать проводниками не согласились ни те, ни другие.

Chevrolet Trailblazer на российском бездорожье.

Участники пробега решились! Но до Магадана не доехали. Преодолев 11,5 тыс. км от центра Москвы, колонна остановилась на берегу Лены. Впереди была река Эльга, после дождей достигшая 300 м в ширину и местами 4,5 м в глубину. А дальше, за Эльгой, как сказали местные жители, 25 км болот – непроходимых, по крайней мере, осенью.

Даже якутские духи не помогли. Хотя гостеприимные местные жители совершили все необходимые обряды.

Потери и приобретения

Колонна повернула назад и дошла до Якутска, ставшего теперь финишем. Именно последний участок, пройденный «туда и обратно», сформировал итоговые оценки надежности и прочности отечественных внедорожников.

УАЗ Патриот периодически ломался по мелочи. От вибраций постоянно отходили контакты, лопнул трос газа, на ремонт которого (спасибо смекалке) понадобилось десять минут. Треснула система выпуска, которую тоже «залечили». «Сопливился» кран масляного радиатора. Но ничего более серьезного с Патриотом не произошло.

Экономичная и дешевая Chevy Niva дошла до финиша не без потерь.

Kia Sportаge проявил отличные внедорожные качества. Но только с минимальной нагрузкой. Машину пришлось максимально освободить от поклажи, иначе подвеска работала на пределе и просто бы не выдержала нагрузок.

На Chevy Niva застучали шаровые опоры. Правда, эта машина ушла в путешествие с пробегом уже 11 тысяч км. Но все равно опоры сдались рано. Кроме того, на экстремальном бездорожье оборвались крепления задних амортизаторов. Один из них вдобавок перебил тормозную трубку. До финиша доехали с работоспособными передними тормозами и с заглушенным задним контуром.

Самым слабым на бездорожье оказался SsangYong Rexton. До финиша он доехал, но после первых же относительно серьезных испытаний машину особенно берегли.

Самый дешевый участник пробега – Лада 4х4. Она же – классическая Нива.

Самым слабым на бездорожье признали китайский пикап марки Tianma. У машины тоже оборвало крепления двух амортизаторов. Кроме этого, китайский автомобиль оказался самым нестойким к пыли, которая в избытке проникала в багажник и салон. В «китайце» погнулся даже каркас водительского сиденья.

Хорошо показала себя самая дешевая из участвующих в пробеге внедорожников Лада 4х4. А самыми прочными и надежными оказались большие и дорогие американские модели. За такие-то деньги!

Правда, на Chevrolet Trailblazer сломалось крепление стабилизатора – его пришлось снять и ехать аккуратно. Ну а Chevrolet Blazer и Hummer H3 прошли весь маршрут без потерь.

Неудачный внедорожник забытой у нас марки Tianme.

Самым прожорливым стал 324-сильный Blazer. Средний расход за весь пробег составил 14,5 л/100 км. Экономичней всех оказались Нивы – Chevy и Лада 4х4. Обе расходовали в среднем 10 л/100 км. УАЗ потреблял 12 л/100 км, почти столько же, сколько куда более мощный Chevrolet Trailblazer, – 12,4 л/100 км.

Пробег закончили в Якутске. Из-за дождей дорогу от столицы Якутии окончательно закрыли. Назад в Европу автомобили вернулись на барже, а потом по железной дороге.

Дороги времени

С тех пор многое изменилось. На рынке – другие машины. Некоторых моделей уже нет, иные серьезно модернизированы. Мост через Эльгу построили и дорога до Магадана стала намного лучше по качеству.

А тот необычный и интересный пробег 2006 года, организованный «За рулем», уже стал историей. Одной из самых ярких и незабываемых ее страниц.

От Москвы до Лиссабона на ВАЗ-21093 за рекордные 45 часов – автопробег «За рулем»