Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Страховщики рассказали, сколько автомобилей в России покупают на заёмные средства
13 декабря
Страховщики рассказали, сколько автомобилей в России покупают на заёмные средства
Ренессанс страхование: 20% россиян для покупки...
АВТОВАЗ превзойдет мировой уровень с помощью студентов
13 декабря
АВТОВАЗ превзойдет мировой уровень с помощью студентов
У АВТОВАЗа появится инженерная школа гибридных...
Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля
13 декабря
Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля
Эксперты «За рулем» рассказали, какие узлы...

Электрогрузовик – это действительно выгодно? Вы удивитесь!

Проект по оценке реальной эксплуатации электрических фур – первые итоги

Что и как ломается в электромобилях? Где чинить? Сколько стоит ремонт?

Североамериканский совет по эффективности грузоперевозок (NACFE) в рамках исследования электротранспорта взял под наблюдение 10 компаний, в парке каждой из которых не менее 15 грузовых «электричек».

Итоги подвели минувшей осенью, и оказалось, что Tesla Semi превосходит всех своих конкурентов. Несколько десятков этих машин эксплуатируются компанией PepsiCo, ставшей первым крупным заказчиком.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В среднем Tesla Semi может проехать с грузом больше 640 км, после чего пополняет запас энергии до 80% всего за 45 минут. Тягач-рекордсмен проезжал в среднем 924 км ежедневно в течение 18 дней (разумеется, с подзарядкой). А максимальный пробег за одни сутки составил 1732 км с тремя подзарядками от 750‑киловаттной станции.

Tesla Semi работают в автопарке PepsiCo
Tesla Semi работают в автопарке PepsiCo

В PepsiCo отметили, что около 60% пробега тягачи сделали при массе 32,7 т, что близко к максимально допустимому для Semi значению в 37,2 т.

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Другие модели показали следующие результаты: Nikola Tre – 410 км, Freightliner eCascadia – 291 км, Volvo VNR Electric – 282 км.

Пока собрано чуть больше сотни грузовиков Tesla Semi. Массовый выпуск должен начаться в 2024 году.

  • Половина электромобилей не в состоянии достичь заявленного запаса хода! Примеры вы найдете тут
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемМилешкин Кирилл
Фото:PepsiCo
Количество просмотров 1
13.12.2023
Фото:PepsiCo
Поделиться:
Оцените материал:
0