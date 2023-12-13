Электрогрузовик – это действительно выгодно? Вы удивитесь!

Проект по оценке реальной эксплуатации электрических фур – первые итоги

Североамериканский совет по эффективности грузоперевозок (NACFE) в рамках исследования электротранспорта взял под наблюдение 10 компаний, в парке каждой из которых не менее 15 грузовых «электричек».

Итоги подвели минувшей осенью, и оказалось, что Tesla Semi превосходит всех своих конкурентов. Несколько десятков этих машин эксплуатируются компанией PepsiCo, ставшей первым крупным заказчиком.

В среднем Tesla Semi может проехать с грузом больше 640 км, после чего пополняет запас энергии до 80% всего за 45 минут. Тягач-рекордсмен проезжал в среднем 924 км ежедневно в течение 18 дней (разумеется, с подзарядкой). А максимальный пробег за одни сутки составил 1732 км с тремя подзарядками от 750‑киловаттной станции.

Tesla Semi работают в автопарке PepsiCo

В PepsiCo отметили, что около 60% пробега тягачи сделали при массе 32,7 т, что близко к максимально допустимому для Semi значению в 37,2 т.

Другие модели показали следующие результаты: Nikola Tre – 410 км, Freightliner eCascadia – 291 км, Volvo VNR Electric – 282 км.

Пока собрано чуть больше сотни грузовиков Tesla Semi. Массовый выпуск должен начаться в 2024 году.

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