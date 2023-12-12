Бренд года «За рулем»: выбор сделан!

Лучшие бренды российского рынка определены в шести номинациях. Долгая, почти трехмесячная история двухуровневого голосования (выбор финалистов – итоговое голосование) завершилась. Победителей и призеров конкурса «Бренд года «За рулем» ждет награждение, всеобщее уважение и другие почести.

А зачем вообще все это было затеяно? Неужели эксперты крупнейшего российского автомобильного издания не в курсе, кто есть кто? Конечно, в курсе и даже более или менее точно предсказали итоговые результаты. Но одно дело – мнение одного эксперта или небольшой группы специалистов. На него всегда найдется другой профи, который это мнение оспорит. А вот спорить с народным выбором – занятие заведомо проигрышное! Найдите тот голос, что перебьет решение десятков тысяч российских автомобилистов, основанное на личном опыте, который, кстати, оплачен из своего кармана.

Мы благодарим всех наших читателей, а их было ни много ни мало 59 361 человек, которые приняли участие в выборе лучших брендов. И, как обещали перед началом голосования, сообщаем ваше общее решение всем. Итак, подводим итоги народного голосования.

Номинация АЗС

1. Лукойл – 37,44%

2. Газпромнефть – 21,93%

3. Роснефть – 19,36%

Результаты выбора лучшей сети заправочных станций можно было предсказать заранее с точностью до трех крупнейший российских брендов. Вопрос был в том, кто из них какое призовое место займет. Итоговый результат перед вами, и он полностью отражает мнение россиян. Заливать топливо на непонятной заправке давно стало дурным тоном – только солидные, уважаемые бренды гарантируют качественный бензин, дизель и наилучший сервис. Поздравляем бренды-призеры!

Тройкой лидеров список хороших российских АЗС не ограничивается, но остальные сети имеют меньшее географическое покрытие или вовсе работают в отдельных регионах. Тягаться с «федералами» им было сложно.

Номинация АКБ

1. Tyumen Battery – 32,67%

2. Mutlu – 26,19%

3. Аком – 20,75%

Качественная, надежная и долговечная аккумуляторная батарея – очень важное в нашем холодном климате устройство. «Со старым аккумулятором – это не жизнь» – говорил много лет назад герой популярного фильма. Какие батареи предпочитают устанавливать на свои автомобили россияне сегодня? В лидерах два крупнейших российских производителя: Tyumen Battery и Аком. В борьбу между ними вступил, и довольно успешно, турецкий Mutlu – ветеран отечественного рынка аккумуляторов. Его пример – другим наука, ведь «турок» не побежал, подтянув штаны, из «страшной» России, и успешно поделил с ведущими отечественными брендами жирный кусок рынка, оставленный беглецами. Победителям желаем дальнейших успехов!

Номинация Шины

1. Nordman – 22,90%

2. Yokohama – 18,15%

3. Pirelli – 17,41%

Шинный рынок в России переживает глобальные перемены: кто-то уходит, кто-то остается, многие предприятия меняют собственников – всё перестраивается буквально на глазах! Но старая любовь потребителя не ржавеет – посмотрите на финальный результат голосования. Nordman – российский бренд известного скандинавского производителя давно стал эталоном зимних шин по соотношению цена-качество. Покрышки Yokohama будоражили умы молодых автомобилистов своими спортивными достижениями с одной стороны и относительной доступностью – с другой. Даже именитая компания Pirelli стала производить более доступные, но традиционно качественные модели. Секрет успеха лучших брендов раскрыт. Наверняка им воспользуются и другие производители, но об этом мы узнаем при подведении итогов следующего конкурса. А пока победители принимают наши и ваши поздравления!

Номинация Автохимия

1. LAVR – 40,37%

2. Grass – 24,93%

3. Hi Gear – 18,27%

Не смотрите на имена, написанные латиницей. Настоящий иностранец среди «химиков» только один – бронзовый призер Hi Gear. Чистокровный, между прочим, американец. А вот занявшие второе и первое места соответственно компании Grass и LAVR лишь умело маскируются под иностранцев. На самом деле они наши, отечественные – Волгоград и Челябинск, откуда фирмы родом, никакая не заграница, а самая что ни есть глубинная Россия.

Своими гордимся, но приветствуем всех победителей! Не столь важно происхождение компании и ее «национальность» – лишь бы товар был достойный. Так держать!

Номинация Моторные масла

1. Lukoil – 32,04%

2. SINTEC – 26,60%

3. ZIC – 20,60%

Моторные масла – «больная тема» для российских автомобилистов. Сколько клавиатур сломано и нервов потрачено в яростных спорах о лучшем масле. Довольно, остановитесь – лучшие масляные бренды перед вами. Так решил коллективный разум. Очередная победа (вспомним номинацию АЗС!) нефтяного гиганта Lukoil была предсказуема. Как и успех компании ZIC – крупного корейского производителя, оставшегося на российском рынке масел. А вот успех SINTEC – небольшого, относительно своих конкурентов, российского производителя – неожиданность. Это еще раз показывает, что дело не только в масштабах компании или ее местоположении. Куда важнее предложение достойного продукта и грамотное его продвижение. Ура победителям! Большим и маленьким, российским и корейским.

Номинация Автоэлектроника

1. Xiaomi – 31,60%

2. StarLine – 28,94%

3. Pandora – 9,67%

А вот и они, китайцы! Мировая фабрика всего и вся, но особенно – электроники. Оказывается, Xiaomi – гигант из Поднебесной, и в автомобильной электронике более чем авторитетен. Производитель охранных систем для транспортных средств StarLine уступил лидеру совсем немного. Особенно приятно отметить, что свою продукцию российская компания производит… нет, не в Китае, а на собственном заводе в Ленинградской области. На третье место пробился еще один отечественный специалист по охране и защите автомобилей – Pandora.

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Порадуемся за победителя, а в честь призеров воскликнем: «Знай наших!».

Конкурс «Бренд года «За рулем» завершен. Он был первым и, уверены, не последним. Еще раз говорим «спасибо» всем, кто, высказав свое мнение, помог определить лучших на рынке автомобильных товаров и услуг. Мы прощаемся с вами, уважаемые члены народного жюри. До следующего года и следующего конкурса!