Рождественские маршруты: куда поехать с семьей в праздники

Если диван и холодильник – не единственные локации, которые вы планируете посетить в каникулы, то у нас есть хорошие новости. Мы знаем, где можно самим расписать елочную игрушку, попробовать луковый мармелад, полетать на воздушном шаре и добыть «трофейный» кокошник Снегурочки.

Клин

Кого берем с собой: творческих натур и желающих вернуться в детство – хотя бы на пару часов

Что привезти на память: елочную игрушку, расписанную своими руками

Небольшой город примерно в 80 километрах от Москвы обычно не является обязательным пунктом маршрута у туристов, и совершенно зря. Здесь много интересных музеев и красивых усадеб. Будете в Клину – заскочите в гости к Петру Ильичу Чайковскому. Тем более что в праздники уже много лет подряд в Государственном доме-музее Чайковского проходят «Рождественские встречи». На них вам расскажут об истории праздника и о том, как его встречали в семье великого русского композитора и по совместительству автора самого новогоднего балета – «Щелкунчик».

Также непременно посетите музей елочной игрушки. Бывалые путешественники рекомендуют брать экскурсию с мастер-классом по росписи игрушки – интересно будет и детям, и взрослым. Экспозиция весьма внушительная, посетить предстоит 12 демонстрационных залов. Здесь вы узнаете, как изготовить игрушку с нуля. а также увидите, как менялся облик одного из главных новогодних атрибутов в течение столетия. Только учтите, что в период новогодних праздников желающих посетить экспозицию очень много, так что лучше позаботиться о покупке билетов заранее.

Дом-музей Чайковского (г. Клин)

Ростов Великий

Кого берем с собой: поклонников советских кинолент и истинных гурманов

Что привезти на память: луковые угощения

Наверняка пейзажи Ростова Великого хотя бы раз в жизни видел каждый россиянин. Все потому, что именно в стенах Ростовского кремля снимали один из самых новогодних фильмов – «Иван Васильевич меняет профессию». Помните сцену погони стрельцов за «ненастоящим царем»? Сейчас самое время побродить между тех самых арок и галерей. Тем более что повод намечается весомый: недавно кинокартине исполнилось 50 лет.

Ростов Великий славится не только своей белокаменной архитектурой, но и гастрономическими изысками. На секундочку, ростовский лук в свое время считался одним из лучших на просторах европейского Севера, а местная луковая ярмарка входила в тройку крупнейших в Российской империи. Старинное ростовское блюдо – «шпареный» лук. Нашинкованный полукольцами репчатый лук обваривают кипятком, воду сливают, затем «шпарят» лук снова и охлаждают. После этого его заправляют льняным или конопляным маслом и подают с черным хлебом. Если для вас это слишком специфично, попробуйте луковые булочки или луковый мармелад. Другой вариант – черная уха с грибами и солеными огурцами. Одним словом, есть что поесть.

Ростов Великий

Кострома

Кого берем с собой: юных модников и модниц, а также ценителей ледорезного искусства

Что привезти на память: кокошник Снегурочки, игрушки из дерева, глины и льна

Почему бы не провести новогодние каникулы на родине Снегурочки? Образ героини пьесы-сказки Островского давно и весьма успешно монетизировали его земляки – костромичи. В тереме внучки Деда Мороза будут проходить так называемые экскурсии в Ледяную комнату. На них, одевшись в забавные кафтаны, можно будет полюбоваться на ледяные скульптуры и сделать необычные фото. Детей будут угощать снежным коктейлем, а для взрослых приготовят традиционные русские напитки в ледяных стопочках. Лайфхак от бывалых путешественников с детьми: купите в магазине при кассе грамоту. Назовите кассиру имя и пол вашего ребенка (грамоты есть как для девочек, так и для мальчиков). Затем, в конце интерактивной программы с котом Баюном и Снегурочкой, потихоньку скажите им, что у вас есть грамота – они вручат ее малышу.

Думаете, что после терема вы будете знать всё о быте Морозной волшебницы и ее «квартирантов»? Не торопитесь с выводами, ведь вы еще не были в Музее моды Снегурочки. Да, есть и такой. В модном пространстве посетителям устроят настоящий фэшн-показ. Кроме того, девочек научат делать кокетливые брошки-бантики, а мальчиков – галстуки-бабочки. В качестве бонуса посетителям расскажут о некоторых фэшн-тонкостях. Вот вы, например, знаете, как правильно подобрать запонки к галстуку или колье к вырезу платья? Предупреждение: шопоголикам следует быть аккуратнее в местной сувенирной лавке, ведь удержаться от покупки кокошника Снегурочки или льняной куколки-оберега будет непросто.

Анциферово

Кого берем с собой: тех, кому нравится, когда их уносят «в звенящую снежную даль»

Что привезти на память: серию «атмосферных» фотоснимков

Ворваться в новый, 2024-й можно на упряжке северных оленей? – Почему бы и да! Причем для этого совсем необязательно ехать в тундру. Достаточно посетить ферму «Северный олень» в подмосковной деревне Анциферово. Зоозащитников просьба не беспокоиться: животные чистые, ухоженные, а персонал относится к ним с вниманием и заботой. Гостей ждет не только общение с очаровательными обитателями фермы и катание в упряжке, но и квест с элементами экскурсии. На нем можно будет узнать об особенностях жизни оленеводов, посетить Музей Севера и научиться ориентироваться по компасу. Ну и, конечно же, интересные факты про самих оленей тоже обязательно расскажут. Ферма, кстати, является семейным предприятием. Возможно, именно поэтому посетители отмечают такой человечный подход к животным.

Отправляясь на ферму, имейте в виду, что зимой роскошных ветвистых рогов у оленей вы не увидите. Однако это не повод отказать себе в фотосессии в рождественском стиле. И не забудьте про «гонорар» для «фотомоделей» – оленьи деликатесы вам предоставят сотрудники фермы.

Переславль-Залесский

Кого берем с собой: тех, кто хочет, чтобы выходной прошел на высоте – во всех смыслах слова

Что привезти на память: незабываемые впечатления и гордость за наших соотечественников

Если все предыдущие локации рассчитаны скорее на семейный формат отдыха, то вот в Переславле-Залесском можно устроить новогодний романтик вместе со своей второй половинкой. Причем не просто классическое свидание в ресторане, а незабываемый полет над живописным озером на воздушном шаре. Важное уточнение для скептиков: зимой на воздушном шаре летать не холодно – доказано автором этой статьи. Температура при подъеме до 1 километра остается такой же, что и на земле, к тому же грелка в корзине дает ощутимое тепло. Еще среди приятных «зимних» бонусов – возможность подняться на гораздо большую высоту за счет плотного холодного воздуха и более мягкая посадка благодаря пушистому снегу. Реализовать задумку можно в небе над одним из самых живописных городов Золотого кольца. Только представьте: вокруг заснеженные луга, снежные шапки на макушках деревьев, искрящийся лед Плещеева озера и морозная синева – настоящая зимняя сказка!

А если аэронавтика вас не привлекает, рекомендуем отправиться в пешую прогулку по старинным улочкам Переславля-Залесского. Обязательно проложите маршрут через «Русский парк», где представлено наследие русского народа за период XIX–XX столетий. Здесь вы найдете шедевры отечественного деревянного зодчества, трактир и модный салон XIX века, а также сможете посетить музей «Что изобрели русские первыми в мире».

Впрочем, какой бы маршрут вы ни выбрали, самое главное – обзавестись хорошими попутчиками. И не забывайте золотое правило: плохо организованный отдых – это хорошо спланированный провал. Так что лучше заранее закажите билеты на интересующие экскурсии и продумайте места для остановок и перекусов. Начинать можно прямо сейчас.

Хороших вам новогодних приключений!

О том, как организовать путешествие даже с самыми маленькими пассажирами, мы писали вот здесь.

Если решите поесть что-нибудь в дороге, то прочитайте вот тут, как совместить приятное с полезным