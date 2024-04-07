Ушла эпоха: два легендарных «американца» пали жертвой технологий

Stellantis снял с производства седан Dodge Charger и купе Dodge Challenger

За последние месяцы американская часть концерна Stellantis попрощалась с долгожителями – седаном Dodge Charger и купе Dodge Challenger. Отправляется в отставку и могучий мотор V8. Было известно, что масл-кары без замены не останутся, но неужели они станут электромобилями? К счастью, этого не случилось.

Имя Challenger упразднили, теперь оба типа кузова будут продаваться под названием Charger. В пресс-релизе они описаны как седан и купе, но на деле машины стали трех- и пятидверным лифтбеками: заднее стекло поднимается вместе с дверью багажника.

Под задним бампером установили динамики для имитации звука выхлопа подобающей машине «восьмерки».

Габариты по-американски исполинские: длина 5248 мм, база 3074 мм. Mercedes S‑класса последнего поколения короче на 69 мм, а по расстоянию между осями выигрывает всего 32 мм.

В лаконичном дизайне несложно увидеть отсылки к предшественникам из прошлого века. У электрических версий появились две любопытные фишки. На месте решетки радиатора начинаются воздуховоды, выходящие на поверхность капота. Верхняя перемычка над ними образует фактически переднее антикрыло.

Интерьером Dodge Charger почти не отличается от остальных современных машин.

Новинка построена на платформе STLA Large. Подвеска многорычажная «по кругу». Можно заказать адаптивные амортизаторы и тормоза Brembo. Среди ездовых режимов есть специальные для дрэга, дрифта, кручения «пончиков» или выполнения эффектной пробуксовки задними колесами на месте. Есть и телеметрия с функцией записи всех параметров проездов.

Первыми на рынок выйдут электромобили. У них по два электромотора и полный привод. Версия R/T развивает на пике 503 л. с., Scat Pack – 680 сил. Разгон до сотни занимает 4,7 и 3,3 с соответственно. На батарее емкостью 100,5 кВт·ч Charger должен проезжать от 418 до 510 км.

Через год в серию пойдут бензиновые версии Dodge Charger с турбо-«шестерками» семейства Hurricane. Пока известно о двух модификациях мощностью 426 и 558 л. с.

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