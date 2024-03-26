Культовый спорткар — всё: модернизация экономически нецелесообразна
Немецкий производитель Porsche вынужден досрочно снять с производства автомобили 718 Boxster и Cayman и прекратить их продажи в Европе. Дело в том, что в июле 2024 года в силу вступят новые правила в части кибербезопасности, и автомобили окажутся вне закона в ЕС. Утешает одно – на других рынках модели пока будут присутствовать.
Представитель Porsche Оливер Хильгер подтвердил, что купе и кабриолет уже сняты с производства. Проблема связана с электрической архитектурой, используемой в Boxster и Cayman, дело в том, что она не вписывается в предстоящие правила кибербезопасности.
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В соответствии с новым законом на доработку автомобилей необходимы серьезные финансовые вложения – примерно половина бюджета, использованного для создания абсолютно новой модели. Но с точки зрения экономической выгоды такой подход нецелесообразен, решили в компании.
Boxster/Cayman четвертого поколения – это относительно старый продукт, дебют которого состоялся еще в 2016 году, кодовое обозначение 982.
Вывод 718-го с рынка Европейского союза, скорее всего, не повлияет кардинальным образом на продажи Porsche. Примечательно, что Porsche Macan всегда пользовался огромным успехом у покупателей. Только за 2023 год по всему миру было реализовано 87 355 кроссоверов Macan, этот показатель превышает более чем в четыре раза продажи линейки 718.
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Источник: motor1.com