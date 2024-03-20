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Планы Porsche по производству в Москве — вот что об этом известно

Эксперт «За рулем» рассказал, как немцы планировали выпускать Porsche 924 на АЗЛК

Компания Porsche сотрудничала с советскими автозаводами, и пример ВАЗ-2108 тут не единственный и далеко не первый. Например, для АЗЛК немцы разрабатывали обновление Москвича-412, затем целое самостоятельное семейство моделей и даже кроссовер...

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Рассказывая обо всем этом в своем новом материале, эксперт «За рулем» Сергей Канунников не обходит вниманием одну и вовсе нетипичную попытку сотрудничества.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— Во второй половине 1970-х немцы обратились в Москву со странным и дерзким предложением. В 1976 году на рынок вышел Porsche 924 революционная для компании машина классической, а не заднемоторной (как все предыдущие Porsche) компоновки. Базовый четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 2 л развивал 125 л.с.

Немцы предложили собирать относительно демократичные по цене спорткупе в Москве на заводе имени Ленинского Комсомола. Сам завод такие переговоры всерьез вести не мог. Да и проект выглядел фантастическим и остался в истории лишь забавным анекдотом.

Porsche 924
Porsche 924

Жаль, что многие задумки так и остались «анекдотами», но некоторые ныне реализованные проекты подчас производят впечатление куда более тягостное... Обо всех случаях сотрудничества Porsche и СССР читайте в новом материале «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia и «За рулем»
Количество просмотров 1
20.03.2024
Фото:Wikimedia и «За рулем»
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