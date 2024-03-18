Компания Porsche доработала советский Москвич – вот что получилось!

Эксперт «За рулем» раскрыл, как специалисты Porsche модернизировали Москвич-412

Знатоки автомобильной истории в курсе, что Porsche работала с АВТОВАЗом по модели ВАЗ-2108, однако сотрудничество СССР и немецкой компании началось несколько раньше. Эксперт «За рулем» Сергей Канунников рассказал обо всех проектах советского автопрома, в которых принимало участие подразделение Porsche Engineering, и первым из них был стартовавший в 1973-м проект модернизации Москвича-412.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— Москвич-412 стремительно сдавал экспортные позиции. И «Автоэкспорт» хотел освежить автомобиль, чтобы вернуть к нему интерес западных покупателей, но без больших затрат и переделок, ведь завод уже работал над следующей моделью.

Находясь в жестких рамках, инженеры и дизайнеры Porsche сделали, что могли. Поставили на 412-й черную по моде тех лет решетку радиатора и аналогичные по цвету молдинги и шильдики, Москвич получил широкие колесные диски.

Вариант рестайлинга Москвич-412 от Porsche

Изменили панель приборов и архаичный тонкий руль, сделали более удобные сиденья с подголовниками. Обивки сидений и дверей получила симпатичные тканевые вставки. На двери изнутри поставили иные ручки открывания, аналогичные тем, что тогда применяли на BMW.

Еще более существенное изменение Москвича-412 от Porsche: запасное колесо, установленное в багажнике вертикально под кожухом.

Интерьер Москвич-412, обновленный немецкими специалистами

Однако предложения Porsche в серийных Москвичах так и не воплотились, замечает эксперт. Причина такова: завод уже готовил модель 2140 – по сути, глубокий рестайлинг того же 412-го. Проект в целом удачный, но экспортного успеха Москвичей 1960-70-х так и не повторивший...

А в каких еще советских автомобилях (могла бы быть) видна рука Porsche? Читайте в новом материале «За рулем»!