Компания Porsche доработала советский Москвич – вот что получилось!
Знатоки автомобильной истории в курсе, что Porsche работала с АВТОВАЗом по модели ВАЗ-2108, однако сотрудничество СССР и немецкой компании началось несколько раньше. Эксперт «За рулем» Сергей Канунников рассказал обо всех проектах советского автопрома, в которых принимало участие подразделение Porsche Engineering, и первым из них был стартовавший в 1973-м проект модернизации Москвича-412.
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Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:
— Москвич-412 стремительно сдавал экспортные позиции. И «Автоэкспорт» хотел освежить автомобиль, чтобы вернуть к нему интерес западных покупателей, но без больших затрат и переделок, ведь завод уже работал над следующей моделью.
Находясь в жестких рамках, инженеры и дизайнеры Porsche сделали, что могли. Поставили на 412-й черную по моде тех лет решетку радиатора и аналогичные по цвету молдинги и шильдики, Москвич получил широкие колесные диски.
Изменили панель приборов и архаичный тонкий руль, сделали более удобные сиденья с подголовниками. Обивки сидений и дверей получила симпатичные тканевые вставки. На двери изнутри поставили иные ручки открывания, аналогичные тем, что тогда применяли на BMW.
Еще более существенное изменение Москвича-412 от Porsche: запасное колесо, установленное в багажнике вертикально под кожухом.
Однако предложения Porsche в серийных Москвичах так и не воплотились, замечает эксперт. Причина такова: завод уже готовил модель 2140 – по сути, глубокий рестайлинг того же 412-го. Проект в целом удачный, но экспортного успеха Москвичей 1960-70-х так и не повторивший...
А в каких еще советских автомобилях (могла бы быть) видна рука Porsche? Читайте в новом материале «За рулем»!
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