Как Порше работал на СССР – уникальные факты и «железные» доказательства

«За рулем» рассказал о советских моделях, сделанных при участии Porsche

Porsche в стране большевиков

В 1932 году в инженерное бюро Фердинанда Порше приехали три советских инженера, говорящих по-немецки. Немцы приняли их радушно: знали, что в СССР идет индустриализация, и рассчитывали на заказы – например в области тракторостроения.

Но главная цель советских представителей состояла в том, чтобы пригласить Фердинанда Порше в поездку по индустриальным центрам СССР. Естественно, за счет советского правительства.

За две недели Порше посетил Сталинградский тракторный завод, был в Одессе, Киеве, Курске и Нижнем Новгороде. В Германии позднее писали, что немецкого конструктора возили даже на военные заводы. Разумеется, взяв с Порше обязательства не разглашать некоторые детали увиденного.

В результате Порше получил предложение стать главным автомобильным специалистом Советского Союза, с самыми роскошными материальными условиями, какие только можно было представить. Сын знаменитого конструктора Ферри рассказывал позже, что отец всерьез задумался, но все-таки сказал: «… я слишком стар, чтобы начинать новую карьеру». Останавливала Порше и незнакомая обстановка, и незнание языка.

Фердинанд Порше не остался работать в СССР, а вскоре создал знаменитый Volkswagen Kaefer (Жук).

Так судьбы Фердинанда Порше и Советского Союза кардинально разошлись. Бюро конструктора проектировало военную технику для вермахта, создало Volkswagen Kaefer, а потом и Porsche 356. Но через много лет, в 1970-е, пути немецкой компании (уже при руководстве Фердинанда Порше младшего, или Ферри) и советского автопрома сошлись вновь.

Рorsche 412

В 1973 году по инициативе Всесоюзного объединения «Автоэкспорт» и министерства автомобильной промышленности СССР к подразделению Porsche Engineering, работавшему и по сторонним заказам, обратился АЗЛК.

Москвич-412 стремительно сдавал экспортные позиции. И «Автоэкспорт» хотел освежить автомобиль, чтобы вернуть к нему интерес западных покупателей, но без больших затрат и переделок, ведь завод уже работал над следующей моделью.

Находясь в жестких рамках, инженеры и дизайнеры Porsche сделали, что могли. Поставили на 412-й черную по моде тех лет решетку радиатора и аналогичные по цвету молдинги и шильдики, Москвич получил широкие колесные диски.

Москвич-412, модернизированный инженерным подразделением Porsche.

Изменили панель приборов и архаичный тонкий руль, сделали более удобные сиденья с подголовниками. Обивки сидений и дверей получила симпатичные тканевые вставки. На двери изнутри поставили иные ручки открывания, аналогичные тем, что тогда применяли на BMW.

Еще более существенное изменение Москвича-412 от Porsche: запасное колесо, установленное в багажнике вертикально под кожухом.

Немцы обновили и салон Москвича-412.

Предложения Porsche не нашли воплощения в серийных Москвичах-412. Завод готовил уже модель 2140, которая стала современней предыдущей, но экспортных успехов Москвичей 1960-70-х уже не повторила.

Каким мог стать «сорок первый»

В том же 1973 году инженерное подразделение Porsche разработало эскизный проект семейства совсем новых Москвичей. Базовым автомобилем с классической компоновкой должен был стать седан длиной 4550 мм и с колесной базой 2550 мм. Будущий Москвич-2141 оказался короче на 150 мм и с базой меньше на 30 мм.

Предложение Porsche по новому Москвичу с шестицилиндровым двигателем, 1973 г.

Немцы подразумевали даже два семейства: машины с четырех- и шестицилиндровыми двигателями. Предлагали широкую гамму модификаций с разными кузовами: седан, хэтчбек, универсал, даже пикап и минивэн.

Москвич с кузовом универсал и шестицилиндровым мотором.

Кроме того, закладывали машину с упрощенным кузовом и тентом. Она должна была иметь увеличенный клиренс, самоблокирующийся дифференциал, но задний привод — некий кроссовер в представлениях 1970-х. Этот проект Porsche интереса в СССР не вызвал – АЗЛК пошел по собственному пути.

Четырехцилиндровый Москвич–кроссовер.

Рorsche имени Ленинского Комсомола

Но интерес немецкой фирмы к АЗЛК не потух. Во второй половине 1970-х немцы обратились в Москву со странным и дерзким предложением. В 1976 году на рынок вышел Porsche 924 — революционная для компании машина классической, а не заднемоторной (как все предыдущие Porsche) компоновки. Базовый четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 2 л развивал 125 л.с.

Немцы предложили собирать относительно демократичные по цене спорткупе в Москве на заводе имени Ленинского Комсомола. Сам завод такие переговоры всерьез вести не мог. Да и проект выглядел фантастическим и остался в истории лишь забавным анекдотом.

Porsche 924 могли выпускать в Москве. Но только теоретически.

От «трешки» до «восьмерки»

Задолго до начала плодотворного сотрудничества по созданию ВАЗ-2108 тольяттинский завод уже попробовал работать с Porsche.

В первой половине 1970-х инициатива принадлежала советской фирме «Внештехника». Инженерное подразделение Porsche взялось за модернизацию ВАЗ-2103. Идея состояла в том, чтобы усилить экспортные позиции самой престижной на тот момент модели Жигулей.

Советско-немецкая «трешка» обрела модный передок без хрома, но с бампером – спойлером. Заметно доработали салон: установили современный руль и иную панель приборов.

Таким фирма Porsche видела модернизированный ВАЗ-2103.

Переделывать «трешку» по немецким предложениям не стали. Но некоторые элементы прототипа просматриваются в интерьере ВАЗ-2105 и 2107.

Зато потом состоялся удачный совместный советско-немецкий проект «Гамма». На полигон в Вайзахе отправили самый первый переднеприводный прототип будущей «восьмерки» – «мул» в кузове ВАЗ-21011.

Доработанный в Германии салон «трешки».

В Германию из Тольятти отправилась и группа специалистов. Инженеры и испытатели Porsche работали над многими агрегатами и узлами ВАЗ-2108, участвовали в доводке машины.

Через Porsche к работе привлекли целый ряд ведущих западных компаний. Фирма ZF участвовала в создании коробки передач для советского переднеприводного автомобиля. В итоге СССР купил более двадцати западных лицензий. Так появился революционный для Союза и вполне конкурентоспособный на Западе Спутник (позднее – Самара).

Прототип ВАЗ-2108 из фирменного музея Porsche.

А через несколько лет, уже в конце 1980-х, инженерное подразделение Porsche участвовало в модернизации Оки. Правда, эта работа не вылилась в серийный автомобиль. Но это была уже другая страна и другая история.

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