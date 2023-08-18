Москвич серии С: проект, которого как бы не было

Интересные и передовые образцы автомобиля, который должен был сменить Москвич-2140, сохранились лишь чудом.

Продолжение. Начало истории «Проекта Дельта» читайте тут.

В марте 1976‑го появился полноразмерный несимметричный макет Москвич-С2. Левая и правая стороны отличались деталями и, главное, средней стойкой. Слева, как и на прототипе С1, двери не заходили на стойку, а справа двери, как и на большинстве автомобилей, стойку закрывали. На макете сделали даже круглые, а не традиционные прямоугольные фары. Но на образец они всё же не пошли.

Асимметричный макет «приземленного» Москвича-С2. Интерьер перспективного Москвича и по сравнению с зарубежными аналогами-ровесниками выглядел вполне современно.

Полноразмерный макет Москвича-С2 уже с индексом 21-41.

Из этого макета появился живой Москвич-С3. Его сделали уже в трех экземплярах: для испытаний, для краш-теста и выставочный. На этой машине пробовали и самый мощный в гамме модернизированных двигатель, рабочим объемом 2 литра (88×80 мм). Агрегат имел степень сжатия 9,0 и развивал при 5500 об/мин 112 л. с. Очень прилично по тем временам!

Опытный образец Москвич-С3. Двери теперь перекрывали среднюю стойку.

Некоторые на заводе посчитали стилистику Москвича-С3 уж слишком приземленной. Но в любом случае автомобиль по-прежнему выглядел оригинально и во всех смыслах стал, по сравнению с серийным Москвичом‑2140, огромным скачком вперед. Что очевидно было даже в сравнении с совсем новым французским хэтчбеком Simca 1307, ставшим в 1976 году Автомобилем года в Европе и прототипом для Москвича‑2141.

Даже упрощенный Москвич-С3 выглядел солидно и оригинально.

Человеческий фактор

В общем, Москвич-С3 был вполне перспективным проектом. Но тут в очередной раз произошла смена руководства: директором АЗЛК стал Владимир Мельников, главным конструктором – Юрий Ткаченко, оба – с ЗИЛа. Как говорили остряки с АЗЛК: началось «оЗИЛенение» завода. В первую очередь в том смысле, что стремления продвигать собственные проекты АЗЛК у зиловцев не было. А новый министр Владимир Поляков, пришедший с ВАЗа, считал, что АЗЛК должен взять за образец следующего автомобиля иномарку, причем переднеприводную.

Даже в сравнении с лучшим в Европе автомобилем 1976 года – хэтчбеком Simca 1307, Москвич-С3 не смотрелся изгоем.

Логика была вполне понятна. Поляков пришел с завода, успешно запустившего производство автомобилей, в основе которых лежала западная конструкция. Передний же привод, обеспечивающий, в частности, высокотехнологичную сборку на конвейере, в то время действительно становился доминирующим. Хотя, как известно, некоторые компании делали и вполне успешные заднеприводные модели. Но АЗЛК теперь предстояло выбрать именно переднеприводный зарубежный аналог.

Прошли практически секретные переговоры с французами о постановке на производство совсем нового тогда хэтчбека Citroen BX. Но не договорились, и в итоге за основу взяли столь любимую советским начальством Симку и Audi 100. Впрочем, у заводских конструкторов были уже и свои наработки по переднему приводу.

Москвич 2141-С4 существовал только в макетах.

Но всё это значило, что Москвичу-С3, а заодно и первому прототипу С1, дорога в новый, как раз недавно тогда открытый заводской музей. До начала производства Москвича‑2141 оставалось еще больше пяти лет. Но это уже другая история.

Москвич-С1 в музее АЗЛК.

Жизнь распорядилась так, что сегодня нет не только самобытных оригинальных автомобилей марки Москвич, но даже и музея. А вот интересные образцы серии С чудом, в другом музее, но всё же сохранились. И то хорошо.

Музея АЗЛК уже нет, но образец Москвича-С3, как и прототип С1, сохранился.

А появись новый Москвич в серии, на мировом рынке у него было бы не так много конкурентов – заднеприводных автомобилей, близких по классу.

Седан Alfa Romeo Giulietta Type 116 выпускали с 1977 года. База – 2510 мм, компоновка – transaxle (двигатель спереди, коробка передач сзади). Двигатели 1,3–2 л, 95–130 л. с. Peugeot 505 делали с 1979 года. Колесная база – 2743 мм, двигатели 1,8–2,5 л, 79–179 л. с. Ford Taunus TC2 выпускали с 1976 года. База – 2579 мм, двигатели 1,3–2,3 л, 59–114 л. с.

Благодарим за помощь в подготовке материала Игоря Зайцева и Анатолия Круташова.

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