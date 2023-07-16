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ВАЗ-2111-90 Тарзан-2.Полный привод, скорость за 200 км/ч… – самые редкие и удивительные ВАЗ-2110
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Полный привод, скорость за 200 км/ч… – самые редкие и удивительные ВАЗ-2110

«Десятка» стала первым серийным автомобилем из Тольятти, разработанным уже в новой России. И едва стартовав, эта модель быстро начала обрастать интересными модификациями.

Самые быстрые

Наши Нивы за границей – 11 неизвестных проектов

В 1996-м, когда «десятку» еще только готовили к производству, на Московском автосалоне показали по тем временам сенсационный седан ВАЗ-21106 с полуофициальным названием «Желтая акула».

Машина получила ультрамодный для 1990-х обвес кузова. Но главное — 2-литровый двигатель Opel мощностью 150 л.с. Максимальная скорость такой «десятки» превышала 200 км/ч.

Большинство восприняло этот автомобиль как выставочный шоу-стоппер. Но дочерняя компания АВТОВАЗа «Моторика» развернула мелкосерийное производство ВАЗ-21106.

Правда, в начале 2000-х седан стоил около 13 тысяч долларов. Так что покупателей было немного.

Серийный ВАЗ-21106 с мотором Opel.
Серийный ВАЗ-21106 с мотором Opel.

Однако помимо четырехдверного седана можно было купить и совсем эксклюзивную 150-сильную двухдверную версию — ВАЗ-21106С купе. Но такие машины делали по единичным заказам.

ВАЗ-21106С Купе.
ВАЗ-21106С Купе.

Еще одна экзотическая версия «десятки», вернее, хэтчбека ВАЗ-2112, – трехдверный ВАЗ-21123 (он же Лада-112 Купе). Этот мелкосерийный автомобиль оснащали отечественным, но более мощным, чем стандартный, 1,8-литровым 98-сильным двигателем.

ВАЗ-21123.
ВАЗ-21123.

Среди скоростных модификаций ВАЗ-2110, которые в небольших количествах делали тольяттинские фирмы, наиболее интересная и крутая — Лада-1,6 ТМС фирмы «Торгмашсервис». Мощность отечественного двигателя рабочим объемом 1,6 л довели до 130 л.с. при 5700 об/мин. Крутящий момент подняли до 145 Н.м при 4200 об/мин.

Такой седан достигал 200 км/ч, а «сотню» набирал за 10,5 с. И это была одна из самых быстрых серийных «десяток».

Лада-1.6 ТМС с двигателем 130 л.с.
Лада-1.6 ТМС с двигателем 130 л.с.
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Тюнинг: легкий и тяжелый

Эти автомобили в СССР не встречались на дорогах – зачем их делали?

Не успел ВАЗ-2110 примелькаться на дорогах, как в опытно-промышленном производстве (ОПП) ВАЗа в небольших количествах стали делать тюнинговые машины.

В частности, фейслифтинговый ВАЗ-2110Т (по заводской индексации – ВАЗ-21103-010/03). А вскоре за тюнинг взялись множество близких к ВАЗу компаний.

Среди них был и симпатичный ВАЗ-2110М производства фирмы Компакт-S, который в заводских проспектах называли ВАЗ-2110 Евро.

Более смелыми и эпатажными выглядели машины тольяттинской фирмы «Апал» (в том числе на основе хэтчбека ВАЗ-2112). Комплект подобных декоративных деталей предлагали и для седанов, и даже для универсалов ВАЗ-2111.

Тюнинговый ВАЗ-2110Т.
Тюнинговый ВАЗ-2110Т.

На базе стандартного седана сделали и заводскую версию ВАЗ-21108 Премьер — с увеличенной на 175 мм колесной базой. Удлиненные машины выпускала дочерняя фирма «Суперавто». На ВАЗ-21108 устанавливали 91-сильные двигатели. Кстати, на черных Премьерах возили заводское руководство.

ВАЗ-2110 Евро.
ВАЗ-2110 Евро.
ВАЗ-2112 Евро от фирмы «Апал».
ВАЗ-2112 Евро от фирмы «Апал».

Фирма «Бронто», известная в том числе и производством инкассаторских бронеавтомобилей на базе Нивы, сделала седан ВАЗ-21108 VIP.

Внешне машина отличалась от удлиненной версии цельными (без вставок) стеклами длинных задних дверей. Любопытно, что такой автомобиль предлагали и в варианте с бронированной задней частью кузова.

ВАЗ-21108 Премьер.
ВАЗ-21108 Премьер.

Если ВАЗ-21108 был мелкосерийным и даже сейчас встречается на вторичном рынке, то более длинная «десятка» так и не нашла реальных покупателей. Этот автомобиль создали во времена, когда мода на «растянутые» отечественные автомобили достигла пика.

ВАЗ-21109 Консул длиной 4913 мм и с базой 3142 мм (у стандартного седана – 2492 мм) внутри отделали настолько роскошно, насколько это было возможно в России в конце 1990-х. На машине стоял серийный 16-клапанный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 91 л.с. По неофициальным данным, сделали всего пару Консулов.

ВАЗ-21109 Консул.
ВАЗ-21109 Консул.

Продолжение – на следующей странице.

Серийный ВАЗ-21106 с мотором Opel.
ВАЗ-21106С Купе.
ВАЗ-21123.
Лада-1.6 ТМС с двигателем 130 л.с.
Тюнинговый ВАЗ-2110Т.
ВАЗ-2110 Евро.
ВАЗ-2112 Евро от фирмы «Апал».
ВАЗ-21108 Премьер.
ВАЗ-21109 Консул.
ВАЗ-2111-90 Тарзан-2.
Полноприводный ВАЗ-2116-04.
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