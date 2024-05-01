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«За рулем» в мае: Нива против VW Touareg; Suzuki из Индии; всё про детейлинг

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №5/2024 – это:

Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

ЗР МОМЕНТ

  • Москвич 8 – когда и почем
  • Повышение утильсбора: помощь или вред?
  • Гран-при «За рулем» 2024 – все победители!
  • Citroen C5 Aircross российской сборки
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Jetour T2 – кроссовер или внедорожник?
  • Exeed TXL: его снова обновили
  • Гибридный кроссовер Wey 05 – в Европе и у нас
  • Кроссоверы DFSK ix5 и DFSK ix7: не дороговато ли?
  • Suzuki Ertiga из Индии – почти как Лада Ларгус
  • Hyundai Mufasa – дитя параллельного импорта
  • BAIC X75: большой, но переднеприводный
  • Завод Gislaved в Калуге: Continental ушел, шины остались

ЗР АКТИВ

  • Параллельный импорт становится дороже
  • На самокаты хотят повесить номера. Реально ли?

ЗР ТЕСТ

  • Haval Jolion или Suzuki Vitara – что взять и почему

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Ресурсный тест ЗР. Электровентиляторы для Гранты: много брака!
  • Экспертиза ЗР. Шинные вентили – какие бывают и для чего
  • Заедает дроссельную заслонку? Приведем в порядок!
  • Что такое детейлинг и кому он нужен

ЗР РЕСУРС

  • Новая Лада Нива Travel или Volkswagen Touareg 2011 года? Разберемся!
  • Вторичка: 7-местные кроссоверы дешевле 5-местных – почему?
  • Вторые руки. Hyundai ix35 и все его болячки
  • Парк ЗР. Geely Monjaro: хороший, но не без проблем

А также:

  • ВАЗ-2103 на фоне зарубежных одноклассников
  • По Сахаре на Нивах – как мы покоряли великую пустыню
  • Mercedes-Benz 300SE – знаменитый и незнакомый W140
  • Электрогрузовик JMC E820

Самый популярный кроссовер в России обновился: смотрим, что изменилось

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
01.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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