«За рулем» в мае: Нива против VW Touareg; Suzuki из Индии; всё про детейлинг
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №5/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Москвич 8 – когда и почем
- Повышение утильсбора: помощь или вред?
- Гран-при «За рулем» 2024 – все победители!
- Citroen C5 Aircross российской сборки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Jetour T2 – кроссовер или внедорожник?
- Exeed TXL: его снова обновили
- Гибридный кроссовер Wey 05 – в Европе и у нас
- Кроссоверы DFSK ix5 и DFSK ix7: не дороговато ли?
- Suzuki Ertiga из Индии – почти как Лада Ларгус
- Hyundai Mufasa – дитя параллельного импорта
- BAIC X75: большой, но переднеприводный
- Завод Gislaved в Калуге: Continental ушел, шины остались
ЗР АКТИВ
- Параллельный импорт становится дороже
- На самокаты хотят повесить номера. Реально ли?
ЗР ТЕСТ
- Haval Jolion или Suzuki Vitara – что взять и почему
ЗР ЭКСПЕРТ
- Ресурсный тест ЗР. Электровентиляторы для Гранты: много брака!
- Экспертиза ЗР. Шинные вентили – какие бывают и для чего
- Заедает дроссельную заслонку? Приведем в порядок!
- Что такое детейлинг и кому он нужен
ЗР РЕСУРС
- Новая Лада Нива Travel или Volkswagen Touareg 2011 года? Разберемся!
- Вторичка: 7-местные кроссоверы дешевле 5-местных – почему?
- Вторые руки. Hyundai ix35 и все его болячки
- Парк ЗР. Geely Monjaro: хороший, но не без проблем
А также:
- ВАЗ-2103 на фоне зарубежных одноклассников
- По Сахаре на Нивах – как мы покоряли великую пустыню
- Mercedes-Benz 300SE – знаменитый и незнакомый W140
- Электрогрузовик JMC E820
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.05.2024
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