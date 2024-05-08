Автоэкспедиция «100 000 км возможностей»: Тульская область

Lada Vesta и Москвич 3 отправились в пробег протяженностью 100 000 км

Чуть меньше месяца назад в Москве от Главного входа ВДНХ стартовала автоэкспедиция «100 000 километров возможностей». Пробег, в котором участвуют два отечественных автомобиля, Lada Vesta и Москвич 3, должен стать самым длинным сравнительным тест-драйвом.

За семь месяцев путешественники планируют преодолеть 100 000 км российских дорог. Они проедут через 85 регионов нашей страны. И финишируют в Магадане в парке «Маяк» на берегу Охотского моря.

Пробег только в начале пути. Впереди участников ждут десятки тысяч километров интересных дорог, множество достопримечательностей, малоизученные места и знакомства с обычаями их жителей.

Одной из первых путешественников встретила Тульская область. И вот чем она их удивила.

Тульский велотрек

Тула, Проспект Ленина, 87/2 (54.174443, 37.600670)

Тула – столица российского велоспорта. Здесь даже мэр города Ольга Слюсарева — шестикратная чемпионка мира по шоссейно-кольцевым гонкам.

Всего местные спортсмены завоевали на чемпионатах мира и Олимпийских играх более 100 золотых, серебряных и бронзовых медалей по велосипедному спорту на треке – больше, чем атлеты из любого другого российского города.

Началось все в 1896 году, когда в Туле построили первый в России велотрек. Уже через год по треку проехал круг почета писатель-классик Лев Толстой – тоже туляк и заядлый велосипедист. Увлечение стало модным, к велосипедному спорту начали приобщаться все больше горожан.

Последний раз велотрек серьезно реконструировали в 2022 году: здесь появились новые трибуны, крыша, яркая подсветка для вечерних тренировок.

Сейчас на одном из крупнейших велодромов Европы тренируется треть сборной России.

В 1986 году тренеры своими руками залили трассу бетоном – не могли доверить это строителям. Марку бетона взяли особо прочную – таким же составом залита стартовая площадка «Байконура».

Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» и вагон Брежнева

Тула, Московский вокзал (54.200137, 37.578728)

Бронепоезд №13 «Тульский рабочий» («Туляк») выехал из депо в октябре 1941 года. Броня состояла из двух стальных пластин толщиной до 1,5 см, между ними был уложен пятнадцатисантиметровый слой бетона. Команда машины составляла 35 человек.

Зенитная установка бронепоезда успешно обороняла город, станцию и железнодорожный мост через реку от налетов фашистской авиации. Благодаря прикрытию «Туляком» Ряжского железнодорожного узла удалось эвакуировать стратегически важные тульские заводы. Позже бронепоезд отражал воздушные атаки гитлеровцев на Юго-Западном и Южном фронте и закончил свой боевой путь на Тамбовщине.

Для туристов открыта экспозиция в боевой части бронепоезда, где можно увидеть боевое снаряжение «Туляка» и окунуться в атмосферу жизни и быта команды.

Зенитную установку бронепоезда местные оружейники соорудили из пулемета «Максим».

Еще один экспонат музея под открытым небом — «вагон Брежнева», точнее, «вагон-салон типа 20-СБ». Такие производились на Ленинградском заводе имени Егорова, как и вагоны питерского метро.

Вагон, в котором перемещался по стране Леонид Ильич, нельзя назвать роскошным. Конечно, на борту есть рабочий кабинет, настоящая ванна и зал для совещаний, но в целом условия можно назвать спартанскими для первого лица государства, занимающего шестую часть планеты. Когда будете внутри, обратите внимание на… особый запах. Его сложно описать, но именно так пахли кабинеты высших номенклатурных работников СССР.

Дно спецвагона Л.И. Брежнева укреплено бетоном.

Укрощение аглицкой блохи тульским левшой

Тула, Проспект Ленина, 85к3 (54.176038, 37.600198)

Памятник героям рассказа Лескова «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» был открыт 27 мая 2016 года на территории «Ликёрки». Так называют творческое пространство, организованное на месте старых ликёро-водочных складов.

Гигантская блоха высотой 3,5 метра напоминает то ли монстра-киборга, то ли пришельца из космоса – она отделана болтами, гайками, пружинами. Наверное, таким же странным насекомое показалось Левше, когда он рассматривал его в «мелкоскоп». Сам Левша намного меньше, его рост – 180 см.

Из-за облика блохи в городе велись споры. Арт-объект сначала хотели установить в Тульском кремле, но под нажимом защитников традиционного облика «пряничной столицы» от затеи отказались, и блоха с мастером отправились на «Ликёрку».

Гвоздик, которым Левша подковывает блоху, советуют потереть – это приносит удачу.

Парк «Патриот»

Тульская область, муниципальное образование Тула, центральный территориальный округ (54.188650, 37.656793)

Тула встала непреодолимой стеной на пути немцев к Москве — в самом начале войны летом 1941 года.

При входе в парк расположена экспозиция танковой техники — ряд настоящих боевых машин. Среди экспонатов – средний американский танк «Шерман». Такие поставлялись Штатами в Великобританию и СССР.

В выставочном павильоне воссоздан целый город: разрушенный жилой дом, больница, магазин, передвижной кинотеатр, дом культуры, отдел НКВД и другие здания. Музей полностью интерактивен, вокруг посетителей постоянно разрываются снаряды, падают стены, звучат сводки с фронта.

Манекены выполнены невероятно реалистично — мастера повторили лица людей, участвовавших в Тульской оборонительной операции.

Венчает экспозицию огромная интерактивная диорама главного танкового сражения в октябре 1941 года. В это время уже захвачены Орел и Брянск, Гудериан рвется к Москве, его силы значительно превосходят советские. Подкрепление не успевает подойти к Туле, и на защиту города становятся жители — в первую очередь, это курсанты стрелкового училища, чекисты и Рабочий полк, сформированный из полутора тысяч жителей Тулы.

Всё время работал Тульский оборонный завод — в три смены. Делали новое оружие, восстанавливали танки, производили снаряды. Производство противотанковых мин развернули на кондитерской фабрике — эти мины рабочие прозвали «Тульскими пряниками».

«Пряниками» подбили 38 немецких танков, Гудериан бросился обходить упорный город, но там его встретили подоспевшие войска Красной Армии. Тула не сдалась, а немцы были вынуждены отступить, так и не прорвавшись к Москве с юга.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 465 тысяч жителей Тулы и области.

Музей-вокзал

Тульская область, город Венёв (54.350369, 38.265536)

Венёв находится в 53 км от Тулы. Он был основан в 1571 году (намного раньше Санкт-Петербурга) и входит в список 115 исторических городов России. Есть версия о том, что название город получил от финского Venäjä («Россия»).

Обязательно посетите железнодорожный вокзал, где не так давно появился импровизированный музей.

Здесь можно увидеть первый русский паровоз братьев Черепановых. Пушечный бронеавтомобиль БА-11, построенный на базе грузовика ЗИС-6, способный передвигаться как по рельсам, так и по автодорогам. За ним – знаменитая «Теплушка»: товарный вагон, утепленный для перевозки людей и лошадей.

Здание вокзала, построенное в стиле неоготики, – отличное место для селфи.

Первый русский паровоз братьев Черепановых в музее под открытым небом в городе Венёв.

Продолжение следует...

Путешественники двигаются дальше. Впереди еще много удивительных мест и захватывающих приключений. Мы уже готовим следующий материал. Не пропустите!

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