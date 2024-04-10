Автоэкспедиция «100 000 км возможностей»: старт дан

В автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» участвуют Vesta и Москвич 3

В апреле в Москве у арки Главного входа ВДНХ стартовала автоэкспедиция «100 000 километров возможностей». Окончание маршрута запланировано на октябрь 2024 года в Магадане в парке «Маяк» на берегу Бухты Нагаева Охотского моря.

Два экипажа на двух новых отечественных автомобилях, Lada Vesta и Москвич 3, оснащенных шинами Cordiant Gravity, преодолеют 100 тыс. км российских дорог, обозначенных на карте.

Задачи экспедиции: рассказать о людях, которые внесли вклад в развитие своей малой родины; установить мировой рекорд автопробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту; провести полноценный аудит достопримечательностей, автомаршрутов и туристической инфраструктуры страны; а также воссоздать и дополнить знаменитую коллекцию фотографий Сергея Прокудина-Горского.

В автопробеге участвуют: Андрей Леонтьев, тележурналист, автогонщик и многократный рекордсмен России по автоспорту; Нина Абросова, двукратная чемпионка мира по боксу и водно-моторному спорту, рекордсменка России по автоспорту, общественный деятель; Михаил Виноградов, писатель, издатель, автопутешественник, общественный деятель.

Андрей Леонтьев, тележурналист и автогонщик:

— Место старта выбрано не случайно. Комплекс ВДНХ всегда ярко представлял достижения страны, а действующая сейчас выставка-форум «Россия» показывает, какой у людей высокий интерес и желание узнавать больше о своей Родине.

Наш проект многогранный, где каждая грань, по сути, является самостоятельным полноценным мировым достижением, будь то крупнейший фотоархив местности или самый длительный сравнительный тест-драйв автомобилей. Автоэкспедиция позволит по-новому взглянуть на регионы России, кому-то открыть их для себя заново, а кому-то познакомиться с ними впервые.

На маршруте, проходящем через 85 регионов страны, будут запланированы специальные мероприятия, встречи, фото- и видеосъемки. Автопробег обещает стать самым длинным в мире сравнительным тест-драйвом автомобилей и шин в реальных условиях эксплуатации.

Путешествие продолжительностью почти семь месяцев проходит при информационной поддержке Национальных проектов России, а также при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», «Движения Первых», Российского туристического форума «Путешествуй!». Организатор проекта – компания LAV Racing.

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Следить за новостями и графиком передвижения команды автопробега можно на официальном портале проекта, а также сайте и в соцсетях «За рулем».

Источник, фото: LAV Racing