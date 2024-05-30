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Когда электромобили перестанут нуждаться в зарядке? Мнение эксперта

Эксперт «За рулем» рассказал, когда появятся электромобили, не требующие зарядки

Вопрос от читателя «За рулем»:

Насколько, по-вашему, реально создание электромобиля, не нуждающегося в зарядке и черпающего энергию из окружающего пространства?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

Отвечу так: пока не увижу – не поверю. Есть отдельные сообщения о бестопливной технологии электрогенерации Neutrinovoltaic. Согласно имеющейся информации, аккумуляторная батарея подобного транспорта будет подзаряжаться под воздействием космических нейтрино, а также других электромагнитных и тепловых излучений. При этом в основе преобразователя якобы работает многослойный наноматериал из чередующихся слоев графена и кремния с легирующими элементами. Звучит наукообразно, и в целом очень похоже на фейк. Но поживем – увидим.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
30.05.2024
Фото:Unsplash
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