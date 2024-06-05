Новый кроссовер Omoda — инсайд с закрытой презентации

Стало известно, когда новый кроссовер Omoda 7 появится в РФ

Нередко формальные премьеры новинок проходят не на самих автосалонах, а на специальных закрытых мероприятиях. Их обычно проводят на день-два раньше, а саму машину потом перевозят на выставку. Но и тут проявился парадоксальный китайский подход. Кроссовер Omoda 7 нам показали отдельно через три дня после открытия салона, поэтому выставка прошла без него.

Перекликающиеся черты с кроссовером Omoda C5 есть, но увеличенной копией «семерка» не стала. Интересная машина, молодежная.

Omoda 7

Верхняя кромка передней панели по-акульи нависает над решеткой радиатора с необычным узором. И обычные, не двухэтажные фары мне по душе. Машина вышла крупной, хотя по фотографиям этого не скажешь: длина 4,62 м, база 2,7 м. Для сравнения: у кроссовера Omoda C5 аналогичные параметры составляют 4,4 и 2,63 м, у Jaecoo J7–4,5 и 2,67 м.

Не обошлось без своих фишек. На одном из слайдов в презентации было показано, что медиадисплей диагональю 15,6 дюйма можно сдвигать из центра в сторону правого пассажира. Но единственная «живая» машина была явно снабжена стационарным экраном, так что проверить необычную функцию не удалось. Появится ли она на серийной машине – вопрос.

Omoda 7

Аудиосистема способна создавать «акустический кокпит» возле каждого из четырех человек в салоне. Опять же, идея интересная, однако надо оценить реализацию. А еще создатели машины признались, что руль делали, вдохновляясь… компьютерным игровым джойстиком. Не уверен, что это правильный ориентир для автомобиля. Но судя по эргономике некоторых китайских новинок, за ориентир берут и что похуже.

Omoda 7

В России «семерка» ожидается в следующем году. Предполагается, что в чисто бензиновом и гибридном исполнениях, но возможен и электромобиль. В зависимости от версии на Омоде 7 будет турбомотор 1.5 или 2.0, передний или полный привод.