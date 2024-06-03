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У этого кроссовера популярной марки полно проблем по кузову!

«За рулем» рассказал, какие кузовные проблемы есть у BMW X1 первого поколения

В новом номере журнала «За рулем» вас ждет интересный разговор о BMW X1 первого поколения. Таке машины делали с 2029 года в Лейпциге, а с 2010 – в Калининграде. В 2012-м появились новые решетка, бампера, фары, отделка салона, сменились движки, появился ЭУР вместо электрогидравлики. Самые молодые машины – 2015 года... Как у них сейчас дела?

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Надо сказать, что ЛКП на «икс-первых» – одно из лучших в классе: если не было ремонтов, оцинкованный металл и спустя годы отлично сопротивляется коррозии. Но это не значит, что проблем по кузову нет вовсе. «За рулем» перечисляет основные:

  • хромовая отделка едва ли продержится дольше 4-6 лет;
  • поводки стеклоочистителей теряют краску, «подиумы» зеркал становятся белесыми;
  • фары не слишком хорошо герметизированы, собирают влагу и пыль, покрываются мелкими трещинами;
  • плюсовой провод АКБ, идущий от расположенной в багажнике батареи к моторному отсеку, отгнивает; из-за просадки напряжения появляются ошибки на панели приборов;
  • контакты блока распределителя за бардачком иногда оплавляются и подгорают (ремонт подразумевает замену модуля и провода) – силовой кабель и соединения лучше защитить от коррозии, чтобы впоследствии не менять;
  • личинки дверных замков зимой нередко закисают – стоит продлить им жизнь смазкой;
  • дверные замки через несколько лет могут глючить, срабатывая через раз – изнашивается электропривод;
  • задние датчики парктроника, расположенные близко к выхлопу, часто выходят из строя.

BMW X1 образца 2012-2015 годов
BMW X1 образца 2012-2015 годов

Но основная проблема BMW X1 – отнюдь не в мелких кузовных недочетах, а в силовых агрегатах. Разбираем эту тему подробно в июньском номере журнала «За рулем» – уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Публикация подготовлена по материалам статьи «Начало отсчета», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2024.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
03.06.2024
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