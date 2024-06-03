У этого кроссовера популярной марки полно проблем по кузову!

«За рулем» рассказал, какие кузовные проблемы есть у BMW X1 первого поколения

В новом номере журнала «За рулем» вас ждет интересный разговор о BMW X1 первого поколения. Таке машины делали с 2029 года в Лейпциге, а с 2010 – в Калининграде. В 2012-м появились новые решетка, бампера, фары, отделка салона, сменились движки, появился ЭУР вместо электрогидравлики. Самые молодые машины – 2015 года... Как у них сейчас дела?

Надо сказать, что ЛКП на «икс-первых» – одно из лучших в классе: если не было ремонтов, оцинкованный металл и спустя годы отлично сопротивляется коррозии. Но это не значит, что проблем по кузову нет вовсе. «За рулем» перечисляет основные:

хромовая отделка едва ли продержится дольше 4-6 лет;

едва ли продержится дольше 4-6 лет; поводки стеклоочистителей теряют краску, «подиумы» зеркал становятся белесыми;

теряют краску, «подиумы» зеркал становятся белесыми; фары не слишком хорошо герметизированы, собирают влагу и пыль, покрываются мелкими трещинами;

не слишком хорошо герметизированы, собирают влагу и пыль, покрываются мелкими трещинами; плюсовой провод АКБ , идущий от расположенной в багажнике батареи к моторному отсеку, отгнивает; из-за просадки напряжения появляются ошибки на панели приборов;

, идущий от расположенной в багажнике батареи к моторному отсеку, отгнивает; из-за просадки напряжения появляются ошибки на панели приборов; контакты блока распределителя за бардачком иногда оплавляются и подгорают (ремонт подразумевает замену модуля и провода) – силовой кабель и соединения лучше защитить от коррозии, чтобы впоследствии не менять;

за бардачком иногда оплавляются и подгорают (ремонт подразумевает замену модуля и провода) – силовой кабель и соединения лучше защитить от коррозии, чтобы впоследствии не менять; личинки дверных замков зимой нередко закисают – стоит продлить им жизнь смазкой;

зимой нередко закисают – стоит продлить им жизнь смазкой; дверные замки через несколько лет могут глючить, срабатывая через раз – изнашивается электропривод;

через несколько лет могут глючить, срабатывая через раз – изнашивается электропривод; задние датчики парктроника , расположенные близко к выхлопу, часто выходят из строя.

BMW X1 образца 2012-2015 годов

Но основная проблема BMW X1 – отнюдь не в мелких кузовных недочетах, а в силовых агрегатах. Разбираем эту тему подробно в июньском номере журнала «За рулем» – уже в продаже!

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Начало отсчета», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2024.