Тут вяжут пуховые платки и начинается Каменный пояс России – едем в Оренбург

«За рулем» предлагает живописный автомобильный маршрут по Оренбургской области

Оренбургская область – регион для тех, кто хочет увидеть заповедные степи, кто готов окунуться в бескрайние просторы природы и открыть новые горизонты.

Автомаршрут «Зеленая жемчужина в Ковыльном море» подразумевает удивительное путешествие по разнообразной природе Оренбуржья.

Как добраться до Оренбурга

От столицы до Оренбурга – почти 1500 км. И больше 15 часов пути. И это если ехать по платной трассе М-12 (маршрут в навигаторе). А если выбирать бесплатные маршруты объезда, продолжительность поездки вырастет на пять и более часов.

Кто решил попутешествовать по Оренбургской области, может выбрать и альтернативный автомобильный маршрут – прилететь в Оренбург на самолете или приехать на поезде. А в городе взять машину напрокат (Dacartur или Главпрокат) и в комфортном режиме объехать все интересные места. Стоимость аренды автомобиля за сутки начинается от 2500 рублей.

Где переночевать и поесть

Маршрут рассчитан на три дня. Поэтому стоит заранее озаботиться выбором места проживания и питания. Где остановиться на ночлег – смотрите тут. Вся информация, где вкусно и недорого кормят, собрана здесь.

Что посмотреть

Хребет Карамурунтау

Оренбургская область, Саракташский район, от села Исянгулово до Кондуровки (51.542801, 56.719057)

Карамурунтау — живописный горный хребет Оренбургской области. Сюда едут за красивыми пейзажами, живописным видом или позаниматься парапланеризмом.

Цепочка сопок вдоль реки Сакмара тянется от села Исянгулово до Кондуровки. Многие гряды имеют очень выразительные формы. В отличие от северных частей Урала здесь практически нет леса, поэтому эти горы выглядят по-настоящему необычно и впечатляюще.

Лучше всего фотографировать хребет Карамурунтау в лучах восходящего или заходящего солнца, когда тени придают горам живой объем. Интересна гора и для археологов – до сих пор здесь можно найти окаменелости мелких моллюсков и раковин.

Хребет Карамурунтау.

Экоферма «Андреевское подворье»

Оренбургская область, Саракташский район, село Андреевка, Советская улица, 8А (51.933659,56.635429)

На экоферме «Андреевское подворье» можно узнать интересные подробности о быте сельских жителей, побаловать себя местными экологически чистыми продуктами и экзотикой по прабабушкиным рецептам. Тут вы увидите, где степи встречаются с Уральскими горами и где с пяти гор-холмов (шишек) начинается знаменитый «Каменный пояс» России.

В качестве сувениров стоит приобрести Андреевский мармелад с весьма необычными вкусами (смородина с какао, морковь с кокосом, со спирулиной). А также попробовать фирменное блюдо «Перепелиное гнездышко по-андреевски», которое является победителем конкурса «Вкусы России 2021».

Ежегодно тут проводятся авторские экскурсии: панорама долины спящего дракона Карамурунтау, святой родник Николая Чудотворца; знакомство с горой «Исполнения желаний», посещение козьей, кабаньей и овощной экоферм Луниных, локация «Медвежий дом» и баня на колесах на фестивальной поляне у горной реки Ускалык и другие.

Экоферма «Андреевское подворье».

База отдыха «Красная гора»

Оренбургская область, Саракташский район, поселок Саракташ (51.826585,56.372984)

База отдыха расположена в одном из самых живописных уголков Саракташского района, в месте слияния рек Сакмара и Большой Ик. В 1998 году здесь были построены декорации к фильму «Русский бунт», воссоздающие в натуральную величину крепость конца XVIII века. Фильм основан на книге «Капитанская дочка» А.С. Пушкина и рассказывает о восстании Емельяна Пугачева.

База отдыха «Красная гора».

Рядом с этим историческим комплексом, оставшимся после съемок фильма, сейчас и работает туристическая база отдыха «Красная гора». По запросу гостей организуют экскурсии на месте съемок фильма «Русский бунт».

Историко-мемориальный музей В. C . Черномырдина

Оренбургская область, село Черный Отрог, улица Центральная, 7б (51.886095, 56.000186)

Современный мультимедийный музей первого премьер-министра России Виктора Черномырдина находится на его малой родине в селе Черный Отрог.

Восемь экспозиций красочно рассказывают о создателе Газпрома и политическом тяжеловесе «эпохи перемен».

В экспозиции «Особая кладовая» представлены государственные награды В.С. Черномырдина, коллекция оружия, а также произведения живописи и графики.

Тут выставлены 19 автомобилей, принадлежавших В.С. Черномырдину. Среди них культовые модели своего времени, штучные редкие экземпляры, репликары (копии старинного кузова с современным двигателем и ходовой частью). Здесь можно увидеть единственную в мире Волгу, изготовленную на базе БМВ М3.

В музее хранятся бессмертные «черномырдинки» – афористические высказывания, которые уже пару десятилетий цитирует вся страна: «Хотели как лучше, получилось как всегда», «Отродясь такого не видали, и вот опять», «Курс у нас один – правильный».

Историко-мемориальный музей В.C. Черномырдина.

Оренбургские пуховницы

Оренбургский район, село Нежинка, переулок Флотский, 1 (51.771560, 55.364193).

«Оренбургские пуховницы» – это семейное предприятие, которое призвано сохранять, развивать и популяризовать пуховязальный промысел в Оренбурге. Оренбургские пуховые платки не имеют себе равных по тонкости работы, оригинальности художественного узора, красоте отделки, способности сохранять тепло.

Весь процесс, от чески козы до создания готового пухового изделия, осуществляется на предприятие вручную и с особым вниманием к деталям. На экскурсии расскажут всю историю создания Оренбургского пухового платка, поделятся секретами обработки и переработки уникального пуха Оренбургской пуховой козы. На экоферме предприятия можно погладить пуховых козочек и поиграть с ними. На предприятии есть стильная и современная фотозона и вкусный чай с домашними травами. Обязательно пройдите мастер-класс по изготовлению пухового сердечка!

Оренбургские пуховницы.

Свято-Николаевский женский монастырь

Оренбургская область, Новосергиевский район, село Покровка (51.997550, 53.893381)

Свято-Николаевский монастырь известен больше как «святые пещеры». Это уникальное место не только для Оренбургской области, но и для всей России.

В пещерах обители Свято-Николаевского женского монастыря.

Вы сможете погрузиться в историю, почувствовать энергетику святых пещер, набрать святой воды, окунуться в купель, подняться на поклонный крест и загадать желание, которое обязательно исполнится.

Национальный парк «Бузулукский бор»

Оренбургская область, Бузулукский район, Колтубановский поссовет (53.027792, 52.132853)

«Бузулукский бор» — единственное место на планете, где сохранился обширный сосновый лес возрастом 250−300 лет. В национальном парке можно увидеть настоящее чудо природы – одно из старейших деревьев России, обладательницу бронзовой медали национального конкурса «Российское дерево года 2022» — Царица-Сосна.

В августе 2023 года на территории главной достопримечательности нацпарка – экопарка «Царь-бор», в сердце «Бузулукского бора», впервые прошел международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Национальный парк работает круглый год.

Действующими и популярными маршрутами являются: «Царица-Сосна», «Тропа здоровья», «Заповедная тропа», где туристы могут познакомиться с флорой и фауной Бузулукского бора.

В кемпинге «Шишкин лес» можно насладиться отдыхом вдали от городской суеты.

Паникинский яр – одна из смотровых площадок с красивым видом на обрыве реки Боровки высотой 18 метров. Единственное место, где можно увидеть каменистые коренные породы возрастом 250 миллионов лет.

В национальном парке «Хаски-парк» чувствуешь себя настоящим каюром собачьей упряжки! И прокатиться с ветерком по бору на нартах зимой или на колесном карте летом.

Национальный парк «Бузулукский бор».

Внимание: для посещение нацпарка необходимо оформить разрешение. Подробная информация: https://npbuzbor.ru/permission

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