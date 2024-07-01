Одна платформа? Объясняем, почему Искра – не копия нового Логана

«За рулем» рассказал об отличиях соплатформенных Lada Iskra и Renault Logan III

В июльском номере журнала «За рулем» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков делится подробностями о представленных на ПМЭФ-2024 новинках АВТОВАЗа – электрическом концепте e-Niva и седане Iskra. И если первая машина – лишь демонстрация возможностей, то вторая – ближайшее будущее автогиганта.

Lada Iskra, производство которой стартует в начале 2025-го

Началось это будущее еще в эпоху сотрудничества с Renault Group, что закономерно привело к тому, что в основу новой модели Lada легла вариация реношной платформы CMF – сориентированная на B-класс и самая простая ее конфигурация – CMB-B-LS. В точности такая, как у новой Dacia Logan, который попал бы к нам, как Renault Logan третьего поколения. Но Кадаков рассказывает, почему наша и французская машина получились очень разными машинами, несмотря на единую базу.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Французы вполне справедливо (с их точки зрения) планировали перевести все вазовские машины на одну платформу – конечно же, французскую. А Искра изначально планировалась как близнец нового Логана. Но подобно тому как близнецы вовсе не являются точной копией друг друга, так и Искра вовсе не была «конгруэнтна» Логану.

Logan чуточку длиннее (4396 мм), у него побольше колесная база (2649 мм) – и он должен был стоять чуть выше по оснащению. Да и по цене. Потому что новый Logan продавали бы и у нас – и машины нужно было как-то разводить по разным углам рыночного поля.

У них даже элементы подвески хоть и предельно похожи, но не одинаковы. Не говоря уже о кузове – даже дверные проемы разной формы. Это как раз то, что позволяет сделать современная платформа – та самая вариативность.

Dacia Logan III, производится с 2020 года

Вообще в этом материале масса интересных деталей, которые остались нераскрытыми во время вала новостей о ПМЭФ-2024.

Так что советуем изучить их – в новом номере журнала «За рулем», который скоро появится в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Искра? Огонь!» из журнала «За рулем» №7 за 2024 год.