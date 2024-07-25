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Мы везем с собой кота, сына и собаку! – и вот что стоит докупить

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Теперь в салоне вашего автомобиля будет чисто, тихо и еще более безопасно.

Даже взрослым людям, которые могут спокойно переносить долгие перегоны, нужно готовиться к поездкам, о чем мы писали здесь. Что уж говорить о детях и животных, для которых даже небольшое путешествие на автомобиле может быть в тягость – ни побегать, ни поиграть. И вот что нужно купить для них, чтобы поездка не превратилась в мучение (в том числе – для вас).

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Перевозим ребенка

Кресло и бустер

Начнем со списка товаров для перевозки детей. У вас же есть детское кресло? Закон требует! П. 22.9 ПДД гласит, что перевозка детей в возрасте до 11 лет включительно в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Или можно купить бустер, благодаря которому ребенок будет сидеть выше. Так ему будет удобнее смотреть в окно, а ремень безопасности пройдет по груди, а не по шее. Для совсем маленького ребенка понадобится автолюлька.

Чистота

Перекусы и болтание ногами приводят к тому, что салон быстро пачкается, и если вы хотите не переживать по этому поводу (что придется заезжать на автомойку и тратить время в очереди), то достаточно взять автопылесос с разными насадками. Также не обойтись без влажных салфеток.

Удобство

Устроиться в салоне поудобнее и не мерзнуть во время сна помогут подушки и пледы. Причем можно купить и обычные диванные подушки, и поддерживающие голову подушки для путешествий в сидячем положении, и автоподушки на подголовники. Также не забудьте про накладку на ремень безопасности, чтобы он меньше давил на грудь. Кстати, есть накладки в виде игрушек, которые понравятся ребенку.

Не лишним будет и автостолик, который вешается на спинку переднего сиденья. На таком столике можно играть, рисовать (почему бы не взять в дорогу бумагу, карандаши, раскраски), кушать… Эти столики могут регулироваться по высоте и оснащаются подстаканниками и держателями.

Оборудование для подкупа (или шантажа)

Это, например, мороженое, прохладный лимонад или горячий шоколад, которыми вы поощрите ребенка за хорошее поведение. Все это вы можете везти с собой, не боясь, что мороженое растает, лимонад станет теплым и невкусным, а горячий шоколад остынет. То есть стоит купить автохолодильник, питающийся от бортовой сети автомобиля, или термосумку, а также термос.

Одежда в дорогу

Взрослый может отправиться в поездку в любой одежде и терпеть неудобство, но ребенка перед поездкой лучше нарядить в удобную одежду без тугого воротника или пояса. И недорогую, чтобы не переживать, если ребенок эту одежду испачкает, растянет или порвет.

Развлечения

Главным развлечением сегодня стал планшет или смартфон, но можно также запастись аудиокнигами. Что касается игрушек, то возьмите в дорогу любимую игрушку ребенка и купите пару новых – игрушки порой быстро наскучивают детям, поэтому неплохо будет дать возможность ребенку чередовать игрушки и занятия.

И обязательно купите средство от укачивания – тогда у ребенка на будущее не появится неприятных ассоциаций с поездками на автомобиле.

Перевозка хвостатого

Для перевозки животных в автомобиле никакие документы или намордник не нужны. И даже паспорт не требуется, так как это не общественный транспорт.

Но нужно позаботиться о том, чтобы питомец не носился по салону и, тем более, не мешал водителю. Кошку или небольшую собачку лучше перевозить в переноске. Там они не будут мешаться и не выпрыгнут в открытое окно. Большую же собаку стоит пристегнуть специальным устройством к ремню безопасности, чтобы она не пострадала при резких торможениях. Также можно купить автогамак для собаки, который устанавливается на задний диван автомобиля.

И не забудьте про автопылесос и влажные салфетки. И почему бы не бросить в бардачок чистящий ролик для одежды: собирать им шерсть животного проще всего.

Еда и питье

Даже если вы везете животное недалеко, надо взять с собой воду и дорожно-прогулочную поилку. В дальнюю дорогу надо бы взять и миску для корма. Как и в случае с детьми, вам пригодятся вкусняшки, которыми можно подбодрить и поощрить животное.

Спокойная поездка

Нередко животные испытывают стресс во время поездок. Даже спокойный питомец может разнервничаться в пути. Этого не стоит допускать, так как больше других от стресса страдает само животное. Поэтому гуманнее будет скормить питомцу успокоительный препарат, чем сетовать на его поведение всю дорогу. Главное – следите за дозировкой.

Игрушки

Как и дети, животные любят играть. Но даже если играть в дороге возможности нет, собака, например, будет чувствовать себя спокойнее, если рядом с ней будет лежать любимая игрушка. В дальних поездках игрушка просто необходима – для игр во время остановок.

Выгул

Этот пункт относится к… кошкам: ведь у собак, даже небольших, эти аксессуары давно есть. Речь про шлейку и поводок, без которых в дальних поездках прогулка не получится – кот может просто убежать.

Гигиена

Перед поездкой животному надо дать сходить в туалет. Тогда кошка или собака смогут без проблем провести в машине несколько часов. Но чем меньше животное, тем чаще ему надо справлять нужду. Если большая собака может терпеть до 12 часов, то маленькая может начать выть и проситься в туалет уже через пару часов. Поэтому, при необходимости, возьмите с собой туалет (есть компактные модели под пеленки) и сами пеленки. Также понадобятся пакеты для выгула – нельзя угадать, где именно вашему питомцу приспичит, и надо будет за ним убрать.

***

Перевозить того, кто не может в полной мере позаботиться о себе сам, непросто, но, как видите, на Мегамаркете мы нашли всё, чтобы вы не просто справились с этой задачей, но и получили от поездки удовольствие.

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