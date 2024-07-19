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В этом сегменте скоро не останется машин с ДВС: вот доказательства

«За рулем» обозрел перспективы коммерческого транспорта на электротяге

Когда окупится электрический грузовик? Посчитали все расходы и удивились

Электрические грузовики осваивают новые сегменты. Пока это игра производителей на опережение: все ждут ужесточения правил в крупных городах, из-за чего усложнится эксплуатация дизельных машин. Впрочем, в легковом сегменте план быстрого и тотального перехода на электромобили терпит крах, поэтому комтранс пока может спать спокойно.

В Renault построили первый тяжелый строительный электрогрузовик. Четырехосник оснащен 6‑тонным краном-манипулятором и 12‑кубовой самосвальной платформой с системой автоматического укрывания груза.

На 360‑киловаттной батарее машина способна проехать до 220 км. Электромотор развивает 435 л. с. Снаряженная масса – чуть меньше 20 т.

Renault-самосвал
Renault-самосвал

Второй прицеп – не для груза. А для чего?

Фирма Volvo приступает к серийному производству электрической версии «низкопольного» семейства FM. Машина отлично подходит для работы, например, мусоровозом: экологически чистая силовая установка не загрязняет воздух, не шумит, низкая кабина обеспечивает идеально удобный вход-выход. Модель будет выпускаться с колесной формулой 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 и 8х4. Аккумулятор имеет ту же емкость, что и у Renault, – 360 кВт·ч. Заявлены автономность до 200 км и полная масса до 32 т.


А MAN TGE (он же Volkswagen Crafter) превратился в электрическую скорую помощь. Фирма Flux Mobility предлагает ее в 190‑сильном заднеприводном варианте или с полным приводом при мощности 258 л. с. Аккумулятор 112‑киловаттный, на полном заряде можно проехать 250 км. Набор ­оборудования стандартный для скорой.

MAN TGE
MAN TGE
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Милешкин Кирилл
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
Количество просмотров 9
19.07.2024
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
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