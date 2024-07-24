Бренд года «За рулем» 2024 — кому доверяют россияне

Пришло время голосовать за свои любимые и проверенные бренды автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленные на российском рынке!

Ситуация на рынке стремительно меняется и на смену ушедших товаров приходят все новые бренды. Из-за этого непросто разобраться, какие из них стоят доверия, а какие – нет. Но наше издание знает, как решить проблему и помочь автомобилистам разобраться.

Бренд года «За рулем» – ежегодная премия потребительского доверия, в ходе которой определяются лучшие бренды в сегменте автокомпонентов. Отбор ведет самое строгое и непредвзятое жюри, проверившее оцениваемые товары на собственном опыте – читатели «За рулем»!

Опыт одного человека не всегда точен. Мнению десяти уже можно доверять. А голоса тысяч российских автолюбителей позволят точно определить, кто есть кто на нашем рынке автокомпонентов.

Результаты голосования помогут миллионам россиян выбрать достойные, качественные автокомпоненты и дополнительное оборудование, продлить жизнь своего авто и не только сэкономить деньги, но и не нарваться на контрафакт или товары низкого качества.

Бренд года «За рулем» 2023 - номинации

Выбор лучших проводился в шести номинациях:

1. АЗС2. АКБ3. Шины4. Автохимия5. Моторные масла6. Автоэлектроника

Два этапа голосования

На первом этапе выбираются самые популярные бренды в каждой из номинаций – участники могут выбирать несколько брендов, а также добавлять те, которых нет в списке, но которые достойны доверия.

Получив эти данные, экспертный совет редакции «За рулем» сформирует списки по номинациям, которые будут опубликованы в ноябре.

На втором этапе голосование повторится, но отмечать можно будет уже только один бренд, лучший из лучших! Голосование продлится до декабря.

Подведение итогов и публикация результатов, а также награждение победителей не заставят себя долго ждать – все это состоится в середине декабря.

Победители премии Бренд года «За рулем» 2023

Номинация АЗС

1. Лукойл – 37,44%2. Газпромнефть – 21,93%3. Роснефть – 19,36%

Номинация АКБ

1. Tyumen Battery – 32,67%2. Mutlu – 26,19%3. Аком – 20,75%

Номинация Шины

1. Nordman – 22,90%2. Yokohama – 18,15%3. Pirelli – 17,41%

Номинация Автохимия

1. LAVR – 40,37%2. Grass – 24,93%3. Hi Gear – 18,27%

Номинация Моторные масла

1. Lukoil – 32,04%2. SINTEC – 26,60%3. ZIC – 20,60%

Номинация Автоэлектроника

1. Xiaomi – 31,60%2. StarLine – 28,94%3. Pandora – 9,67%

Как принять участие в премии Бренд года «За рулем» 2024

Премия Бренд года «За рулем» 2024 стартует 7 октября 2024 года. Приглашаем компании к участию!

Заявки на участие в премии отправляйте на адрес [email protected] Марии Гороховой.